Wrzuć pół kostki do toalety i zasyp tym. Kamień zniknie bez śladu. Skuteczny sposób na czyszczenie toalety

Kamień w toalecie to częsty problem, który można próbować usunąć domowymi sposobami zamiast od razu sięgać po chemię.

Prosty sposób polega na wsypaniu do muszli toaletowej produktów spożywczych, które każdy ma w domu, najlepiej wieczorem, a następnie spłukaniu rano.

Mieszanka ta działa dzięki fermentacji, która rozmiękcza osad, jednak przy starym kamieniu może być konieczne powtórzenie zabiegu.

Czysta łazienka daje poczucie porządku, ale toaleta jest miejscem, w którym zabrudzenia pojawiają się wyjątkowo szybko. Szczególnie uciążliwy okazuje się kamień. Z czasem tworzy twardą warstwę, która nie tylko wygląda nieestetycznie, ale też może wymagać szorowania. Zanim sięgniemy po chemiczne środki do czyszczenia toalety, warto wypróbować domowe sposoby. W kuchni często mamy przecież składniki, które można wykorzystać także podczas sprzątania.

Wsyp do toalety i zapomnij o kamieniu i osadzie

Jednym z takich trików jest połączenie zwykłych drożdży piekarskich z cukrem. Sposób jest banalnie prosty. Do muszli należy wrzucić pół kostki drożdży, a następnie wsypać około dwóch-trzech łyżeczek cukru. Najlepiej zrobić to wieczorem, kiedy toaleta nie będzie już przez kilka godzin używana. Mieszankę pozostawia się na noc, a rano spłukuje wodą. Przy większym zabrudzeniu można dodatkowo przetrzeć powierzchnię szczotką.

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Dlaczego ten sposób działa?

Wszystko za sprawą fermentacji. Cukier stanowi pożywkę dla drożdży, a zachodzące procesy mają pomóc w rozmiękczeniu osadu i ułatwić jego późniejsze usunięcie. Nie oznacza to jednak, że każda warstwa kamienia zniknie za jednym razem. W przypadku starego, mocno nagromadzonego osadu, konieczne może być powtórzenie zabiegu albo zastosowanie innej metody. Warto też pamiętać, że domowe sposoby nie są magicznym zamiennikiem każdego środka czyszczącego. Ich skuteczność może zależeć między innymi od rodzaju i grubości osadu.

Prosty sposób na odświeżenie toalety

Drożdże i cukier to przykład tego, że kuchenne produkty mogą mieć też inne, znacznie bardziej praktyczne zastosowanie. Jeśli kamień dopiero zaczyna się pojawiać, taki prosty trik można wykorzystać do uporania się z tym uporczywym problemem. Sposób ten nie wymaga skomplikowanych przygotowań, a składniki większość osób ma pod ręką. Jeśli jednak kamień jest bardzo stary, nie warto oczekiwać cudów po jednym zastosowaniu.

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