Dodaj to do wody i podlej grudnika. Zimą zaskoczy morzem kwiatów

Odpowiednie przygotowanie grudnika we wrześniu to warunek konieczny dla jego zimowego kwitnienia.

Sprawdź, jak przeprowadzić roślinę przez okres nawożenia i przygotować ją na etap regeneracji w niższych temperaturach.

Poznaj sprawdzony sposób na obfite kwitnienie i zabezpieczenie pąków przed opadaniem.

Wrzesień kluczowy dla szlumbergery. Co zrobić, by grudnik zakwitł na święta?

Grudnik jest jedną z nielicznych roślin doniczkowych, które wypuszczają kwiaty zimą, najczęściej wokół świąt Bożego Narodzenia. Sukces w uprawie szlumbergery zależy jednak od spełnienia jej specyficznych wymagań. Ponieważ wywodzi się ona z deszczowych lasów tropikalnych Ameryki Południowej, potrzebuje odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Zaczynają się one już u progu jesieni. Jak podkreślają floryści, to właśnie we wrześniu przypada najważniejszy etap dla prawidłowego rozwoju tego gatunku. Wtedy należy przeprowadzić ostateczne nawożenie przed wprowadzeniem kwiatu w stan spoczynku.

We wrześniu można podać roślinie ostatnią porcję odżywki wzmacniającej. Sprawdzą się tu zarówno specjalistyczne preparaty dla sukulentów, jak i rozwiązania ekologiczne. Do zasilenia grudnika znakomicie nadaje się woda z gotowania ryżu lub niesolonych warzyw. Znajdują się w niej kluczowe witaminy i minerały, poprawiające kondycję rośliny od samego dołu aż po wierzchołki pędów. Wywar z warzyw jest bogaty w fosfor, magnez oraz potas. Te pierwiastki odpowiadają za rozwój systemu korzeniowego i odporność. Magnez wpływa z kolei na produkcję chlorofilu, co sprawia, że liście nabierają głębokiej, zielonej barwy.

Jesienne zasilanie szlumbergery powinno zakończyć się najpóźniej w połowie września. Następnie roślina rozpoczyna etap odpoczynku, który jest bezpośrednio powiązany z zimowym powstawaniem kwiatów. W tym czasie grudnik zbiera siły po sezonie letnim. Kluczowe jest zapewnienie mu spokojnego procesu regeneracji. Należy w tym celu rzadziej go podlewać i zaniechać nawożenia. Od października aż do pierwszych dni grudnia woda powinna trafiać do doniczki dopiero po całkowitym wyschnięciu ziemi. Zrezygnuj też zupełnie z odżywek i przenieś roślinę do chłodniejszego pomieszczenia – najlepiej toleruje temperaturę około 15 stopni Celsjusza. Szlumbergera na etapie regeneracji wymaga także spędzenia nawet 12 godzin na dobę w ciemności. Specjaliści radzą, by jesienią umieścić ją w ciemnej sypialni bądź piwnicy.

Woda z sokiem z cytryny dla grudnika. Jak poprawić kwitnienie?

Pielęgnacja grudnika musi zostać zmodyfikowana, gdy nadchodzi początek grudnia. Wtedy roślina wymaga ustawienia na jaśniejszym stanowisku i rozpoczęcia łagodnego zasilania pobudzającego kwitnienie. Ważna zasada: po pojawieniu się pąków nie wolno zmieniać miejsca doniczki. Każde przesunięcie może spowodować opadnięcie pąków i całkowity brak kwiatów. W początkowej fazie kwitnienia zaleca się przecieranie liści grudnika wodą połączoną z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taka mikstura zmniejsza twardość wody i nadaje jej lekko kwaśny odczyn. Zabieg ten nawilża i sprawia, że liście pięknie lśnią. W efekcie szlumbergera sprawniej chłonie światło, co ułatwia pobieranie wilgoci i stymuluje kwitnienie. Dzięki tej metodzie grudnik zaprezentuje się wyjątkowo efektownie.