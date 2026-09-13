Joanna Jędrzejczyk celuje w Kryształową Kulę! Była mistrzyni UFC jest pewna swego. Wygra "Taniec z Gwiazdami"?

Start 19. odsłony programu "Taniec z Gwiazdami" przyniósł sporo emocji. Jedną z gwiazd, które świetnie poradziły sobie w pierwszym odcinku, była Joanna Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC zaprezentowała się z zupełnie innej strony niż ta znana z ringowych potyczek. Zawodniczka wystąpiła w błyszczącej, mocno wyciętej kreacji, co dla wielu fanów było sporym zaskoczeniem.

Każdy, kto mnie zna, wie, kim jestem. MMA i w ogóle sztuki walki były moją wielką pasją, ale też pracą, którą starałam się wykonywać jak najlepiej potrafiłam. (...) To nie była partia szachów, to nie był wybieg mody, tylko - czasami ostra - wymiana spojrzeń czy zdań przed walką. W tym sporcie dość brutalnym chodziło mi tylko o to, żeby być szybszą, lepszą, zwinniejszą – po prostu najlepszą atletką, jaką mogłam być i to osiągnęłam. Niczego mi ten sport nie zabrał i niczego nie ujął, ale cieszę się, że mogę to doświadczenie sportowe przenieść tutaj właśnie na parkiet - wyznała w rozmowie z serwisem Eska.pl.

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Joanna Jędrzejczyk w programie "Taniec z Gwiazdami"

Mimo zmiany wizerunku na bardziej delikatny, Jędrzejczyk nie straciła cech, które pomogły jej w sportowej karierze. Wciąż charakteryzuje ją ogromna determinacja i duch rywalizacji. Gwiazda MMA bez wahania podkreśla, że jej jedynym celem jest triumf w tanecznym show. Zawodniczka chce dołączyć Kryształową Kulę do swojej kolekcji sportowych pucharów i nie zakłada porażki.

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Gwiazda MMA ma chrapkę na zwycięstwo

W walce o główną wygraną Joanna Jędrzejczyk otrzymuje słowa otuchy od światowych sław mieszanych sztuk walki, co dodatkowo ją motywuje.

Myślę, że pojawienie się w mojej wizytówce Dany [White'a] czy Alexa Pereiry, który jest najbardziej hot nazwiskiem w całym MMA, jest czymś cudownym. Bardzo miło zareagowali. Jestem po Paige VanZant drugą zawodniczką UFC w historii, która wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", tylko że ja wygram - powiedziała ze śmiałością.

Warto zauważyć, że wspomniana przez Jędrzejczyk Amerykanka zaszła w amerykańskiej edycji show aż do finału. Po premierowym tańcu polskiej zawodniczki Julia Wieniawa stwierdziła, że to właśnie w niej dostrzega potencjał na największą przemianę w całym programie.

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Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z gwiazdami". Porównała udział w show do MMA!