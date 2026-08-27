Błażej Król w Azja Express 2026. Uwielbiany artysta w zupełnie nowej roli. Jak sobie poradzi?

Artysta w zupełnie nowej roli. Czym zaskoczy widzów Błażej Król?

Błażej Król to postać, której fanom polskiej muzyki alternatywnej i popowej z pewnością nie trzeba przedstawiać. Wokalista i kompozytor, znany z niezwykłej charyzmy, tym razem postanowił wyjść daleko poza swoją strefę komfortu. W najnowszej edycji uwielbianego przez widzów programu przyjął rolę uczestnika, który musi zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami z dala od luksusowych hoteli.

Dla artysty przyzwyczajonego do blasku fleszy i wygód związanych z trasami koncertowymi, azjatycki wyścig będzie prawdziwym sprawdzianem charakteru. Widzowie będą mieli unikalną okazję zobaczyć go w zupełnie codziennych, a często wręcz kryzysowych sytuacjach. W tym formacie o sukcesie decyduje przecież spryt, cierpliwość i umiejętność komunikacji z lokalną społecznością.

Od Męskiego Grania po statuetkę Fryderyka. Sukcesy cenionego muzyka

Zanim Błażej Król wyruszył z plecakiem do Azji, przez lata rzetelnie budował swoją pozycję na rodzimym rynku muzycznym. Jest autorem wielu hitów i stałym bywalcem największych festiwali. Ogromną popularność przyniósł mu między innymi udział w Orkiestrze Męskiego Grania oraz niezapomniane duety, w tym genialna współpraca z legendarną Kasią Nosowską. Jego twórczość to intrygująca mieszanka synth-popu, rocka i alternatywy, która zjednała mu tysiące oddanych słuchaczy.

Co ciekawe, los bywa niezwykle przewrotny, a udział w telewizyjnym formacie przyniósł mu nie tylko survivalowe doświadczenia. To właśnie podczas nagrań do programu, w odległym zakątku świata, artysta dowiedział się o zdobyciu prestiżowej statuetki Fryderyka. Ta wyjątkowa chwila z pewnością dodała mu skrzydeł w walce o przetrwanie na wymagającej, azjatyckiej trasie.

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Muzyczny duet na krańcu świata. Z kim Błażej Król występuje w parze?

W morderczym wyścigu przez Indonezję, Malezję i Singapur nikt nie działa w pojedynkę. Błażej Król zaprosił do telewizyjnej przygody swojego dobrego znajomego, Roberta "DrySkulla" Krawczyka. Ten utalentowany producent muzyczny stanowi dla wokalisty ogromne wsparcie. Wspólnie tworzą zgrany, męski duet, który na co dzień świetnie dogaduje się w studiu nagraniowym, a teraz musi sprawdzić się w pyle, upale i ogromnym stresie.

Panowie będą musieli nie tylko łapać darmowy autostop i prosić tubylców o nocleg, ale również radzić sobie z morderczym tempem wyścigu. Muzyczny duet z pewnością wniesie do programu mnóstwo luzu i artystycznej wrażliwości. Fani już teraz zastanawiają się, czy ten spokój wystarczy, aby uniknąć eliminacji i dotrzeć aż do wielkiego finału w futurystycznym Singapurze.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem wokalisty?

Nowa edycja wyścigu to aż 5000 kilometrów pełnych łez, śmiechu i niespodziewanych zwrotów akcji. Zasady pozostają bezlitosne – pary mają do dyspozycji budżet w wysokości zaledwie jednego dolara dziennie na osobę i muszą jak najszybciej dotrzeć na wyznaczoną metę, realizując po drodze wymagające zadania. W tym sezonie, prowadzonym przez Izabellę Krzan, stawi się osiem wyjątkowych duetów walczących o przetrwanie.

Telewizyjna premiera survivalowych zmagań zapowiada się niezwykle ekscytująco. Sezon startuje już 5 września. Kolejne zmagania Błażeja Króla i Roberta Krawczyka będzie można śledzić na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45. To idealna okazja, aby zobaczyć, jak uwielbiany muzyk radzi sobie z wyzwaniami, których z pewnością nie wymyśliłby żaden reżyser teledysków.

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