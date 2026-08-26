Piotr Bukowiecki w Azja Express 2026. Kim jest mężczyzna, który skradł serce Edyty Herbuś?

Producent telewizyjny, który stanął po drugiej stronie kamery

Piotr Bukowiecki zawodowo realizuje się w branży medialnej jako ceniony producent telewizyjny. Z racji swojego zajęcia zazwyczaj to on pociąga za sznurki za kulisami, unikając bycia w centrum uwagi. Widzowie z doskonałą pamięcią mogą go jednak kojarzyć z gościnnego występu w programie „Pierwsza randka”, a jego nazwisko wielokrotnie przewijało się w mediach w kontekście życia prywatnego. W 2026 roku zdecydował się na odważny krok i przyjął propozycję udziału w wyścigu „Azja Express” jako partner Edyty Herbuś.

Jego rola w survivalowym formacie to przede wszystkim funkcja oparcia dla ukochanej, z którą tworzy zgrany duet od blisko dekady. Wspólna, pełna nieprzewidywalnych zwrotów akcji podróż to dla niego debiut w tak ekstremalnym reality show. Producent musi radzić sobie bez wygód, budżetu i z nieustanną presją czasu. Jak sam przyznaje, to nie tylko morderczy wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim potężny sprawdzian dla ich relacji pod czujnym okiem kamer.

Burzliwa przeszłość, patchworkowa rodzina i rzymskie małżeństwo z Edytą Herbuś

Piotr Bukowiecki, urodzony w 1980 roku, ma za sobą bogatą przeszłość uczuciową, która niegdyś była głośno komentowana w kolorowej prasie. Producent był wcześniej związany między innymi z pogodynką Dorotą Gardias, z którą ma nastoletnią córkę Hanię. Z pierwszego małżeństwa doczekał się także dwójki starszych dzieci. Dziś jednak jego serce należy całkowicie do Edyty Herbuś, z którą stworzył ciepłą, patchworkową rodzinę. Tancerka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że doskonale dogaduje się z pociechami swojego partnera, które zresztą mocno kibicowały im podczas azjatyckich zmagań.

Co ciekawe, zakochani od lat tworzą tak zwane rzymskie małżeństwo. Mimo że Piotr oświadczał się ukochanej już trzykrotnie, para nie zdecydowała się na złożenie oficjalnej przysięgi w urzędzie czy kościele. Zamiast formalnego dokumentu wybrali głębokie, codzienne zaangażowanie i świadome budowanie wspólnej przyszłości. Niedawno rozpoczęli nawet budowę swojego wymarzonego domu, co stanowi najlepszy dowód na to, jak stabilny i dojrzały związek udało im się stworzyć.

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Znajomi odradzali im wspólny wyjazd, ale oni postawili na swoim

Decyzja o wzięciu udziału w survivalowym hicie stacji wywołała sporo kontrowersji wśród najbliższych pary. Jak wyznała sama Edyta, znajomi wręcz pukali się w głowę i ostrzegali, że tak trudne warunki, skrajne zmęczenie i ostra rywalizacja mogą doprowadzić ich do rozstania. Piotr i Edyta postanowili jednak zaryzykować i udowodnić wszystkim niedowiarkom, że się mylą. Bukowiecki szybko pokazał, że potrafi być dla swojej partnerki skałą, a wspólne pokonywanie barier jedynie zacieśniło ich więź.

Podróż przez egzotyczne zakątki globu okazała się dla producenta bezcenną lekcją cierpliwości oraz odpuszczania perfekcjonizmu. Choć kamery bezlitośnie rejestrują każdą sekundę słabości czy mniejsze sprzeczki, para nauczyła się podchodzić do konfliktów z ogromnym dystansem. Relacja oparta na szczerym zaufaniu doskonale broni się w tak spartańskich warunkach, a widzowie mogą zobaczyć Bukowieckiego od zupełnie innej, bardzo ludzkiej i opiekuńczej strony.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Piotra Bukowieckiego?

„Azja Express” to jeden z najbardziej widowiskowych formatów podróżniczych w polskiej telewizji. Duety złożone z postaci show-biznesu i ich bliskich muszą przetrwać, mając do dyspozycji budżet w wysokości zaledwie jednego dolara dziennie. W tej edycji pary przemierzają morderczą trasę o długości ponad 5000 kilometrów. Wyścig startuje na indonezyjskiej wyspie Bali, by następnie przenieść się w dzikie, wulkaniczne rejony Jawy i lasy Malezji, kończąc się w futurystycznym Singapurze. Uczestnicy muszą samodzielnie zorganizować darmowy transport i nocleg u lokalnej ludności, co każdego dnia gwarantuje potężną dawkę adrenaliny.

Jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć, jak Piotr Bukowiecki radzi sobie w tym bezkompromisowym wyścigu, usiądźcie wygodnie przed ekranami. Sezon startuje 5 września, a jego regularna emisja zaplanowana jest na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45. To doskonała okazja, aby śledzić niezwykłą przygodę i przekonać się, czy ta intrygująca para zdoła dotrzeć do wielkiego finału.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie