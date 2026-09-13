ME siatkarzy. Z kim zmierzą się dzisiaj Polacy

Droga po tytuł w ME siatkarzy

Polacy pod wodzą trenera Nikoli Grbicia znakomicie rozpoczęli turniej w Sofii. W czwartek w swoim pierwszym spotkaniu biało-czerwoni pokonali Portugalię 3:0, a w sobotę równie pewnie wygrali z Izraelem bez straty seta.

Niedzielny przeciwnik Polaków, zespół Macedonii Północnej, jest najniżej notowaną drużyną w grupie B. Rywale w dwóch dotychczasowych meczach ponieśli porażki po 0:3 z Bułgarią i Ukrainą, a w rankingu FIVB zajmują obecnie 55. miejsce.

Kiedy odbędzie się finał turnieju?

Obie drużyny mierzyły się ze sobą dosyć niedawno, podczas niezwykle udanej dla Polski fazy grupowej w Skopje w 2023 roku. Wówczas biało-czerwoni wygrali bez straty seta, a kilkanaście dni później zostali mistrzami kontynentu.

Prowadzący w światowym rankingu Polacy bronią mistrzowskiego tytułu i są zwycięzcami tegorocznej Ligi Narodów. Mistrzostwa Europy współorganizują Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy, gdzie w Mediolanie odbędą się decydujące mecze pucharowe.