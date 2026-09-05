Adam "Naruciak" Zimmermann w "Azja Express". Gwiazda internetu debiutuje w telewizyjnym hicie

Od nastoletniego streamera do legendy polskiego internetu

Adam Zimmermann, szerzej znany w sieci pod pseudonimem Naruciak, to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych. Swoją medialną przygodę rozpoczynał jeszcze jako nastolatek, a dzięki charakterystycznemu, mocno ironicznemu stylowi komentowania rzeczywistości błyskawicznie zyskał gigantyczne grono fanów. Teraz ten uwielbiany przez młodzież i dorosłych influencer postanowił wyjść ze swojej strefy komfortu, przyjmując zaproszenie do ekstremalnego show stacji TVN.

Kariera Naruciaka to idealny przykład na to, jak pasja do świata gier i tworzenia filmów może przerodzić się w imponujący sukces biznesowy. Przez lata działalności w serwisie YouTube udało mu się zgromadzić wielomilionową społeczność, dla której stał się nie tylko źródłem rozrywki, ale wręcz codziennym towarzyszem. Udział w wielkim formacie telewizyjnym to dla niego kolejny kamień milowy i niepowtarzalna szansa na pokazanie swojej autentyczności zupełnie nowej publiczności.

Złote serce i trudne chwile. Co kryje się za uśmiechem influencera?

Choć w przestrzeni internetowej Naruciak słynie z rzucania żartami z rękawa, w prawdziwym życiu potrafi udowodnić, że ma ogromne serce. Jakiś czas temu było o nim niezwykle głośno za sprawą wzruszającego gestu – podczas internetowej transmisji solidarnie ogolił głowę na łyso, aby wesprzeć dzieci walczące z chorobami nowotworowymi. Tego typu spontaniczne akcje doskonale pokazują, że za wizerunkiem wiecznego śmieszka kryje się niesamowicie empatyczny chłopak, który potrafi w mądry sposób wykorzystać swoje potężne zasięgi.

Adam Zimmermann rzadko ujawnia najdrobniejsze szczegóły ze swojej codzienności, jednak wiadomo, że jego serce jest już od dawna zajęte. Jakiś czas temu youtuber pochwalił się w sieci swoimi zaręczynami, szybko rozwiewając wątpliwości fanów i podkreślając, że tym razem nie jest to żaden zaplanowany prank. Ponadto gwiazdor stara się edukować swoich widzów na własnych błędach – po groźnym wypadku rowerowym, który mógł skończyć się dla niego tragicznie z powodu braku zabezpieczenia, gorąco zaapelował do obserwatorów o noszenie kasków.

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Muzyczno-internetowy duet do zadań specjalnych w sercu Azji

W programie "Azja Express" nikt nie startuje w pojedynkę, a dobór odpowiedniego i zaufanego partnera to połowa drogi do ostatecznego sukcesu. Adam Zimmermann postanowił zaprosić do tej morderczej podróży swojego dobrego znajomego, Jakuba "Dezydery" Stulina, który na co dzień udziela się w sieci jako twórca oraz uzdolniony muzyk. Przed tym dynamicznym duetem stoi gigantyczne wyzwanie, jakim jest pokonanie ekstremalnej i wyczerpującej trasy, wyznaczonej przez bezdroża Indonezji, lasy deszczowe Malezji oraz tętniący życiem Singapur. Mając w kieszeni zaledwie absolutne minimum funduszy, panowie będą musieli udowodnić widzom, że ich przyjaźń przetrwa błoto, tropikalne upały i desperacką walkę o darmowy nocleg.

Gdzie i kiedy oglądać program "Azja Express" z udziałem Naruciaka?

Formuła podróżniczego hitu od lat pozostaje tak samo bezlitosna. Rywalizujące zespoły muszą pokonać tysiące kilometrów obcej trasy, mając do przetrwania mikroskopijny wręcz budżet w wysokości zaledwie jednego dolara dziennie na głowę. Gwiazdy są zdane wyłącznie na autostop, własny spryt i bezinteresowną pomoc lokalnych mieszkańców, wykonując po drodze misje wymagające stalowych nerwów i żelaznej kondycji.

Jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć, jak Adam Zimmermann i Kuba Stulin radzą sobie z brakiem luksusów i survivalowymi warunkami, koniecznie zarezerwujcie sobie wolne wieczory. Najnowszy, pełen niespodzianek sezon programu startuje już 5 września. Emisja odcinków zaplanowana jest na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45. Usiądźcie wygodnie na kanapie i przygotujcie się na solidną dawkę telewizyjnych emocji oraz zjawiskowe, egzotyczne krajobrazy!