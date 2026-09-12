Lady Gaga pierwszy raz widziana z dzieckiem. Spełniła wielkie marzenie o macierzyństwie!

Lady Gaga po raz pierwszy została matką

Lady Gaga zaczęła zupełnie nowy etap w swoim życiu, zrealizowała bowiem dawne pragnienie. Amerykańska prasa donosi, że 40-letnia piosenkarka właśnie została mamą. Od jakiegoś czasu wiadomo było z wywiadów, że artystka myśli o założeniu rodziny. Ojcem noworodka jest partner piosenkarki, zbliżający się do 43. urodzin Michael Polansky.

Cieszę się, że zostanę mamą. Kiedyś podchodziłam do tego z dużymi obawami

Tymi słowami wokalistka podzieliła się swoimi przemyśleniami w wywiadzie dla "New York Timesa" z marca 2025 roku. Gwiazda nie zdradza, czy jej niepokoje minęły. Lady Gaga bardzo dba o sferę prywatną i niezwykle rzadko odsłania kulisy swojego życia z dala od blasku fleszy.

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Piosenkarka sfotografowana na spacerze z noworodkiem

Wokalistka i jej partner byli niedawno widziani na terenie północnej Kalifornii. Fotoreporterom udało się uchwycić moment, w którym zakochani spacerują razem, ale na zdjęciach widać wyraźnie, że piosenkarka niesie przy piersi maleństwo otulone chustą. Ten niecodzienny widok szybko stał się powodem dyskusji. Sama artystka nie zdradza na razie żadnych detali dotyczących swojej nowej roli.

Prasa za oceanem nie informuje, czy wokalistka ma syna, czy córkę, ani nie podaje daty narodzin. Zarówno management gwiazdy, jak i ona sama milczą na temat przyjścia dziecka na świat. Brak oficjalnego potwierdzenia nie zniechęca jednak sympatyków gwiazdy, którzy w sieci natychmiast zaczęli wysyłać życzenia i gratulacje dla świeżo upieczonej mamy, dla której macierzyństwo było od dawna priorytetem.

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Już pięć lat temu artystka deklarowała, że w najbliższych dziesięciu latach zamierza powiększyć rodzinę. W kolejnym roku powtórzyła, że perspektywa posiadania potomstwa napawa ją ogromną radością. Przyznała też wtedy, że rodzina zajmuje u niej pierwsze miejsce. Teraz pozostaje tylko cieszyć się jej szczęściem.

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LADY GAGA W POLSCE | Commentary