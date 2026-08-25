Aldona Banasiuk w Azja Express 2026. Kim jest kobieta, która towarzyszy znanemu aktorowi?

Architektka zamiast aktorki. Kim jest siostra Mateusza Banasiuka?

Choć Aldona Banasiuk nie jest aktorką i rzadko pojawia się na branżowych imprezach, w świecie designu to nazwisko znane i niezwykle cenione. Jest o dwa lata młodszą siostrą popularnego aktora Mateusza Banasiuka, z którym wyruszyła w pełną wyzwań podróż po Azji. Widzowie, którzy spodziewali się, że gwiazdor zabierze do programu swoją życiową partnerkę, przecierali oczy ze zdumienia na widok uśmiechniętej brunetki u jego boku.

Na co dzień Aldona Banasiuk z powodzeniem prowadzi własną pracownię zajmującą się architekturą wnętrz. To właśnie ta praca jest jej największą pasją. Jak sama przyznaje, w projektowaniu najbardziej ceni to, że może tworzyć „scenografię dla życia”. Zamiast gotowych schematów woli wykorzystywać sztukę, elementy vintage i odważne operowanie kolorem.

Od projektowania dla gwiazd po start w wyścigu. Z czego słynie Aldona Banasiuk?

Utalentowana architektka ma na swoim koncie realizację wielu prestiżowych projektów, w tym domów i apartamentów dla osób ze świata polskiego show-biznesu. Z jej usług skorzystała chociażby Agnieszka Kaczorowska podczas urządzania swojego nowego gniazdka. Co ciekawe, to właśnie Aldona zaprojektowała wymarzony wakacyjny azyl nad Zalewem Zegrzyńskim dla swojego brata, Mateusza.

Siostra aktora angażuje się w liczne inicjatywy związane z polskim rynkiem wnętrzarskim. Zasiada w jury konkursów dla projektantów i z dumą nosi tytuł ambasadorki renomowanych marek z branży home decor. Ceni dopracowane detale i ponadczasowe materiały, a jej prace można podziwiać na największych wydarzeniach branżowych, w tym na słynnym Milan Design Week.

Z luksusowych apartamentów w azjatyckie błoto. Jakie wyzwania czekały na rodzeństwo?

Udział w survivalowym wyścigu to dla Aldony Banasiuk całkowite wyjście ze strefy komfortu. Kobieta, która w swojej pracy dba o to, by przestrzenie były piękne, spójne i dopracowane, z dnia na dzień musiała zderzyć się z brutalną rzeczywistością życia za jednego dolara. W wywiadach rodzeństwo wspominało, że podczas wyprawy zmagali się z permanentnym głodem, a szukanie darmowego noclegu potrafiło zająć im nawet kilka godzin.

Trasa wiodąca przez Indonezję, Malezję i Singapur nie szczędziła im ekstremalnych wrażeń, od uciążliwego upału po trudności z łapaniem autostopu. Pomimo tych niedogodności silna relacja z bratem pomogła jej przetrwać chwile zwątpienia, udowadniając widzom, że w tym formacie więź między partnerami z pary jest najcenniejszą walutą.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Aldony Banasiuk?

Najnowsza edycja uwielbianego przez widzów formatu to gwarancja ogromnych emocji, pięknych widoków i prawdziwych sprawdzianów siły charakteru. Zespoły, mając do dyspozycji mikroskopijny budżet i absolutne zero taryfy ulgowej, muszą polegać wyłącznie na własnym sprycie oraz życzliwości lokalnej społeczności. Zmagania par, w tym walczącego o zwycięstwo rodzeństwa Banasiuków, dostarczą potężnej dawki adrenaliny.

Pierwszy odcinek wielkiej azjatyckiej przygody startuje na ekranach już 5 września. Kolejne etapy wyścigu będzie można śledzić regularnie na antenie telewizji TVN, w każdą sobotę o 19:45. To doskonała okazja, by przekonać się przed telewizorem, czy zmysł organizacyjny utalentowanej architektki pomoże jej zająć zaszczytne miejsce na podium!

Galeria: Iza Krzan nie może liczyć na specjalne przywileje. Tak traktowali ją za kulisami "Azja Express"

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