Open'er Festival 2026 - godziny koncertów ostatniego dnia. Kto wystąpi w sobotę, 4 lipca? [HARMONOGRAM]

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Czas zakończyć Open'er Festival 2026
Open'er Festival od lat pozostaje jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Polsce. Każdego roku do Gdyni przybywają dziesiątki tysięcy fanów, by posłuchać na żywo zarówno najpopularniejszych polskich wykonawców, jak i światowych gwiazd. Edycja 2026 nie jest wyjątkiem. Na festiwalowych scenach ponownie pojawiają się artyści z najwyższej półki. Przed uczestnikami jednak już ostatni dzień imprezy. Kto wystąpi w sobotę i o jakich godzinach? Sprawdź harmonogram czwartego, finałowego dnia Open'era 2026.
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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 4. Godziny koncertów 4 lipca
Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.
Orange Main Stage
- 18:15 – Addison Rae
- 20:00 – Teddy Swims
- 22:15 – Jennie
- 00:30 – Peggy Gou
Tent Stage
- 17:00 – Sokół
- 19:00 – LP
- 21:15 – Jade
- 23:30 – PinkPantheress
- 01:30 – Tomora
Alter Stage
- 17:45 – Koza & Kuba Więcek
- 19:15 – Luvcat
- 23:00 – Lordofon
- 02:00 – Horségirl
Flow Stage
- 18:30 – René
- 20:30 – Sadie Jean
- 22:00 – Omasta
- 00:15 – Łaszewo
Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 4. Godziny otwarcia
Organizatorzy Open'er Festival 2026 przekazali, że w sobotę, 4 lipca, bramy Lotniska Gdynia-Kosakowo zostaną otwarte o godzinie 15:30. Od tego momentu uczestnicy będą mogli wejść na teren festiwalu, który pozostanie dostępny do 3:30 nad ranem. Warto pamiętać, że przed wejściem konieczna jest osobista wymiana biletu na festiwalową opaskę w jednym z wyznaczonych punktów. Każdy uczestnik otrzyma również informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.