Open'er Festival 2026 - godziny koncertów ostatniego dnia. Kto wystąpi w sobotę, 4 lipca? [HARMONOGRAM]

Czas zakończyć Open'er Festival 2026

Open'er Festival od lat pozostaje jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Polsce. Każdego roku do Gdyni przybywają dziesiątki tysięcy fanów, by posłuchać na żywo zarówno najpopularniejszych polskich wykonawców, jak i światowych gwiazd. Edycja 2026 nie jest wyjątkiem. Na festiwalowych scenach ponownie pojawiają się artyści z najwyższej półki. Przed uczestnikami jednak już ostatni dzień imprezy. Kto wystąpi w sobotę i o jakich godzinach? Sprawdź harmonogram czwartego, finałowego dnia Open'era 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Jennie? Światowa gwiazda zamknie Open'er Festival 2026. Dla niej do Gdyni jadą fani z całej Europy!

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 4. Godziny koncertów 4 lipca

Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.

Orange Main Stage

Tent Stage

17:00 – Sokół

19:00 – LP

21:15 – Jade

23:30 – PinkPantheress

01:30 – Tomora

Alter Stage

17:45 – Koza & Kuba Więcek

19:15 – Luvcat

23:00 – Lordofon

02:00 – Horségirl

Flow Stage

18:30 – René

20:30 – Sadie Jean

22:00 – Omasta

00:15 – Łaszewo

Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 4. Godziny otwarcia

Organizatorzy Open'er Festival 2026 przekazali, że w sobotę, 4 lipca, bramy Lotniska Gdynia-Kosakowo zostaną otwarte o godzinie 15:30. Od tego momentu uczestnicy będą mogli wejść na teren festiwalu, który pozostanie dostępny do 3:30 nad ranem. Warto pamiętać, że przed wejściem konieczna jest osobista wymiana biletu na festiwalową opaskę w jednym z wyznaczonych punktów. Każdy uczestnik otrzyma również informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.