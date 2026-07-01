Kim jest Peggy Gou? DJ-ka, projektantka i ikona mody. Świat oszalał na jej punkcie

Z Seulu do Berlina

Peggy Gou, a właściwie Kim Min-ji, urodziła się w 1991 roku w Seulu. Już jako nastolatka wyjechała do Londynu, gdzie studiowała modę i uczyła się języka angielskiego. Niedługo później przeprowadziła się do Berlina – miasta uznawanego za europejską stolicę muzyki elektronicznej. To właśnie tam rozpoczęła karierę DJ-ki. Początkowo grała w niewielkich klubach, ale szybko zwróciła uwagę wyjątkowym stylem. W swoich setach łączy house, techno i disco, a jednocześnie nie boi się sięgać po brzmienia inspirowane kulturą Korei Południowej.

"It Goes Like (Nanana)" podbiło świat

Choć fani muzyki elektronicznej znali ją od lat, prawdziwy przełom nastąpił w 2023 roku. Singiel "It Goes Like (Nanana)" stał się globalnym przebojem, trafiając na listy hitów w wielu krajach i zdobywając setki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. Utwór można było usłyszeć dosłownie wszędzie – od klubów i festiwali po media społecznościowe. Dla wielu słuchaczy był to pierwszy kontakt z twórczością Peggy Gou, ale sama artystka od lat cieszyła się ogromnym uznaniem w świecie muzyki elektronicznej.

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Ikona mody i bizneswoman

Peggy Gou od dawna udowadnia, że jej zainteresowania nie kończą się na muzyce. Regularnie pojawia się na tygodniach mody w Paryżu, Mediolanie czy Londynie, współpracuje z największymi markami i sama stworzyła własną markę odzieżową Kirin, inspirowaną stylem ulicznym oraz koreańską kulturą. Media modowe regularnie umieszczają ją w gronie najlepiej ubranych kobiet świata muzyki. Jej charakterystyczny styl – odważny, kolorowy i pełen odniesień do lat 90. – sprawił, że stała się jedną z ikon współczesnej mody.

Dlaczego o Peggy Gou mówi cały świat?

Peggy Gou jest dziś jedną z niewielu artystek, które z równym powodzeniem odnajdują się w świecie muzyki, mody i biznesu. Dla wielu młodych kobiet stała się symbolem niezależności i budowania kariery na własnych zasadach. Jej koncerty słyną z niezwykłej atmosfery i energetycznych setów, dlatego występ na Open'erze zapowiada się jako jeden z najmocniejszych punktów programu dla fanów muzyki elektronicznej. To także okazja, by zobaczyć na żywo artystkę, która w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowej sceny klubowej.

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