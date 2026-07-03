Narkotyki w Sosnowcu. 36-latek miał w plecaku ponad 10 kilogramów metamfetaminy

Policyjne działania wymierzone w przestępczość narkotykową

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu prowadzili czynności operacyjne, które doprowadziły ich do 36-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy posiadał przy sobie plecak z zawartością ponad 10 kilogramów metamfetaminy. W akcji brali udział również funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wszystkie zabezpieczone przez mundurowych substancje zostaną teraz poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym.

Kolejne narkotyki w pomieszczeniach użytkowanych przez 36-latka

Dalsze kroki podjęte przez policjantów pozwoliły na odnalezienie kolejnych środków odurzających w pomieszczeniach na terenie Sosnowca, z których korzystał zatrzymany mężczyzna. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli także gotówkę należącą do 36-latka, która posłuży na poczet przyszłych kar. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mężczyźnie prokuratorskich zarzutów. Dotyczą one posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji zakazanych, z czego podejrzany uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Na wniosek organów ścigania sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. 36-letni mieszkaniec Sosnowca trafił do tymczasowego aresztu, w którym spędzi najbliższe trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności. Sprawa jest efektem współpracy policjantów z komendy miejskiej oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Źródło: Policja.pl