Audioriver 2026 w Łodzi już za chwilę! Festiwal świętuje 20-lecie i szykuje gigantyczną edycję

20 lat Audioriver. Jubileusz, który zapisze się w historii

Festiwal od dwóch dekad buduje swoją pozycję jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki elektronicznej w regionie. Regularnie nagradzany i doceniany przez branżę, Audioriver ponownie udowadnia, że potrafi łączyć różne światy — od wielkich stadionowych brzmień po bardziej kameralne, eksperymentalne sety.

Organizatorzy zapowiadają program, który ma być prawdziwym przekrojem sceny elektronicznej: od trance’u i techno, przez drum & bass, aż po nowoczesne live acty z elementami orkiestr i muzyki filmowej.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Wielkie nazwiska i wyjątkowe projekty

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów będzie występ legendy lat 90., czyli The Prodigy, której energia od lat elektryzuje publiczność na całym świecie.

Nie zabraknie też globalnych hitów i klubowych klasyków od Disclosure, a także najgorętszych nazw współczesnej sceny - jak Marlon Hoffstadt, który obecnie należy do czołówki światowego clubbingu.

Swoje unikalne live show zaprezentuje również Apashe, który wystąpi z orkiestrą dętą, podbijając potęgę swoich niskich brzmień.

Dziesięć scen i muzyczna podróż przez gatunki

Audioriver to nie tylko główna scena. W tym roku festiwal ponownie rozciąga się na aż dziesięć scen tematycznych, w tym kultowe przestrzenie takie jak Circus, Kosmos, Hybrid czy Studio.

Na scenie Kosmos dominować będzie berlińskie techno z udziałem takich artystów jak Ben Klock, Ellen Allien czy Len Faki. Hybrid zabierze uczestników w świat drum & bass i dubstepu, a Studio pokaże bardziej eksperymentalne live acty i klubowe połączenia.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Łódź żyje festiwalem

Podczas festiwalu muzyka nie ogranicza się tylko do Błoni. W ciągu dnia wydarzenia przenoszą się również na OFF Piotrkowską, gdzie pojawią się specjalne showcase’y i DJ sety. Tradycyjnie całość zakończy niedzielna impreza Sun/Day, która pozwala łagodnie domknąć festiwalowy weekend.

Karnety na Audioriver 2026 są dostępne w sprzedaży poprzez eBilet i Biletomat. Organizatorzy oferują bilety jednodniowe, karnety 2- i 3-dniowe oraz opcję VIP.

Jubileuszowa edycja Audioriver zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń muzycznych tego lata w Polsce. Trzy dni, dziesięć scen i setki artystów — wszystko po to, by uczcić 20 lat jednego z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Europie.