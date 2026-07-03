Nielegalny hazard w Bielsku-Białej i całym kraju. Akt oskarżenia przeciwko 84 osobom

Rozbicie grupy organizującej nielegalne gry hazardowe

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2010–2018 grupa zajmowała się urządzaniem gier hazardowych na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Całość działań od początku była nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej. Funkcjonariusze analizowali mechanizmy działania grupy, która przez lata prowadziła nielegalną działalność.

Działalność przestępcza na terenie Bielska-Białej i innych miast

Zgromadzony materiał wskazuje, że członkowie grupy prowadzili nielegalne punkty z automatami do gier przy wykorzystaniu 11 różnych podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem ich aktywności było Bielsko-Biała, jednak punkty hazardowe funkcjonowały również w wielu innych miejscowościach na terenie kraju. Dochody uzyskane z tego procederu były następnie poddawane procesowi legalizacji. Według wyliczeń śledczych łączna wartość korzyści majątkowych osiągniętych przez grupę wyniosła co najmniej 158 milionów złotych.

Likwidacja ponad 700 punktów i zabezpieczenie majątku

W toku trwającego postępowania policjanci i funkcjonariusze skarbowi zlikwidowali ponad 700 nielegalnych punktów hazardowych. W trakcie działań zabezpieczono około 2200 automatów do gier, których wartość szacowana jest na 6,6 miliona złotych. Aby zapewnić wykonanie przyszłych wyroków, śledczy zabezpieczyli majątek oskarżonych o wartości przekraczającej 40 milionów złotych. Zabezpieczenia te objęły między innymi gotówkę, nieruchomości, ruchomości oraz różnego rodzaju prawa majątkowe.

Obszerny materiał dowodowy i tysiące tomów akt

Sprawa ta została uznana za jedno z najbardziej rozbudowanych postępowań w zakresie zwalczania przestępczości hazardowej w Polsce. Materiał dowodowy przygotowany przez służby jest wyjątkowo obszerny i składa się z ponad 1000 tomów akt. Dodatkowo śledczy musieli przeanalizować 600 segregatorów zawierających dokumentację finansowo-księgową powiązanych podmiotów. Tak duża liczba dokumentów pozwoliła na dokładne opisanie procederu i roli poszczególnych osób w strukturze grupy.

Zarzuty dla 84 podejrzanych i akty oskarżenia

Proces kierowania spraw do sądu został podzielony na etapy. Pierwszy akt oskarżenia sporządzono w marcu 2025 roku i objął on 12 osób, którym zarzucono założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W kwietniu 2026 roku skierowano drugi akt oskarżenia przeciwko kolejnym 72 podejrzanym. Osoby te odpowiedzą przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz pranie brudnych pieniędzy. Wobec 10 oskarżonych stosowane było tymczasowe aresztowanie, natomiast pozostali otrzymali wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę 8 385 000 zł.

Surowe konsekwencje za nielegalny hazard

Osobom oskarżonym o kierowanie grupą przestępczą i uczynienie z przestępstwa stałego źródła dochodu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd posiada również uprawnienia do orzeczenia wielomilionowych grzywien oraz przepadku całości uzyskanych korzyści. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych samo posiadanie nielegalnego automatu wiąże się z karą administracyjną w wysokości 100 tysięcy złotych za każde urządzenie. Odpowiedzialność karna i finansowa grozi nie tylko organizatorom gier, ale również właścicielom lokali, którzy decydują się udostępnić swoje obiekty pod taką działalność.

Źródło: Policja.pl