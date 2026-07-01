Nagrywała w akademiku. Dziś gra na największych festiwalach świata. Kim jest PinkPantheress?

Od anonimowych nagrań do światowej sławy

Naprawdę nazywa się Victoria Beverley Walker i urodziła się w 2001 roku w angielskim Bath. Dorastała w Kent, a muzyka towarzyszyła jej od najmłodszych lat. Już jako nastolatka pisała własne piosenki i eksperymentowała z produkcją muzyczną, choć początkowo traktowała to wyłącznie jako hobby. Pierwsze utwory publikowała anonimowo w internecie, często nagrywając je w pokoju studenckim podczas nauki na University of the Arts w Londynie. Z czasem zrezygnowała jednak ze studiów, by całkowicie poświęcić się muzyce. To ryzykowna decyzja okazała się przełomem w jej życiu.

TikTok zmienił jej życie

Przełom nastąpił, gdy fragmenty jej piosenek zaczęły zdobywać ogromną popularność na TikToku. Internauci zakochali się w charakterystycznym brzmieniu artystki, łączącym pop, UK garage, drum and bass oraz nostalgiczną elektronikę z przełomu lat 90. i 2000. Najpierw viralem stały się utwory "Pain" i "Just for Me", później świat oszalał na punkcie "Boy's a Liar". Prawdziwą eksplozję popularności przyniosła jednak wersja "Boy's a Liar Pt. 2" nagrana z amerykańską raperką Ice Spice. Singiel podbił listy przebojów na całym świecie i sprawił, że PinkPantheress z artystki internetowej stała się pełnoprawną gwiazdą światowego popu.

Dlaczego o PinkPantheress mówi cały świat?

PinkPantheress wyróżnia się nie tylko muzyką, ale również podejściem do tworzenia. Większość jej utworów trwa zaledwie dwie minuty. Sama tłumaczy, że nie chce sztucznie wydłużać piosenek – woli zostawić słuchacza z niedosytem niż go znudzić.

Krytycy podkreślają także jej niezwykłą umiejętność łączenia nostalgii z nowoczesnością. Artystka chętnie sięga po sample i inspiracje brytyjską muzyką klubową sprzed dwóch dekad, jednocześnie tworząc brzmienie, które trafia do pokolenia wychowanego na TikToku i platformach streamingowych. Dziś uznawana jest za jedną z osób, które najmocniej wpłynęły na kierunek rozwoju współczesnego popu.

Czego spodziewać się na Open'erze?

Koncert PinkPantheress zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń dla fanów nowoczesnego popu i elektroniki. Jej występy słyną z ogromnej energii i niezwykle bliskiego kontaktu z publicznością, a największe hity śpiewają z nią tysiące fanów. Dla wielu uczestników Open'era będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć na żywo artystkę, która w zaledwie kilka lat przeszła drogę od nagrań publikowanych w internecie do jednej z najgorętszych postaci światowej sceny muzycznej. Choć ma dopiero 24 lata, już dziś wymieniana jest w gronie twórczyń, które definiują brzmienie współczesnego popu.

Galeria: Kto ma najwięcej obserwujących na Instagramie? Ranking gwiazd Open'era

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