Po rozpadzie Little Mix nie zniknęła. Teraz zachwyca solo. Kim jest Jade?

Od kelnerki do zwyciężczyni "The X Factor"

Naprawdę nazywa się Jade Thirlwall i pochodzi z South Shields w północno-wschodniej Anglii. Zanim zdobyła sławę, pracowała jako kelnerka i przez lata próbowała swoich sił w programach typu talent show. Nie od razu wszystko układało się po jej myśli – zanim odniosła sukces, kilkukrotnie brała udział w castingach do brytyjskiego "The X Factor". Przełom nastąpił w 2011 roku. Choć początkowo występowała jako solistka, jurorzy zdecydowali o połączeniu jej z Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock i Jesy Nelson. Tak narodziło się Little Mix – pierwszy zespół w historii programu, który wygrał całe show.

Little Mix podbił świat

To, co miało być telewizyjnym eksperymentem, szybko przerodziło się w jeden z największych sukcesów brytyjskiego popu XXI wieku. Little Mix sprzedał miliony albumów, zdobył prestiżowe BRIT Awards i wyprzedawał koncerty na całym świecie. Piosenki takie jak "Wings", "Black Magic", "Shout Out to My Ex" czy "Sweet Melody" stały się światowymi przebojami, a zespół zyskał opinię jednego z najbardziej utalentowanych girlsbandów ostatnich dekad. JADE była współautorką wielu utworów i od początku wyróżniała się charakterystycznym głosem oraz sceniczną charyzmą.

Nowy rozdział i odważniejsza muzyka Jade

Po zawieszeniu działalności Little Mix artystka postanowiła rozpocząć karierę pod prostym pseudonimem JADE. To nie była jedynie zmiana nazwy. Wokalistka chciała pokazać bardziej osobiste i odważniejsze oblicze, eksperymentując z nowoczesnym popem, elektroniką i tanecznymi brzmieniami. Jej pierwszy singiel "Angel of My Dreams" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków. Chwalono nie tylko chwytliwą melodię, ale także dystans do świata show-biznesu i pomysłowy teledysk. Wielu recenzentów uznało, że JADE bardzo świadomie odcięła się od wizerunku znanego z Little Mix i udowodniła, że ma własny muzyczny charakter.

Ikona stylu i głos ważnych spraw

JADE od lat znajduje się w gronie najlepiej ubranych brytyjskich artystek. Regularnie pojawia się na pokazach największych domów mody, a jej styl – odważny, kolorowy i pełen modowych eksperymentów – inspiruje fanów na całym świecie. Artystka angażuje się również społecznie. Otwarcie mówi o zdrowiu psychicznym, walce z internetowym hejtem oraz wspiera społeczność LGBTQ+, za co była wielokrotnie nagradzana przez organizacje społeczne. Dzięki temu jest postrzegana nie tylko jako wokalistka, ale również jako osoba wykorzystująca swoją popularność do promowania ważnych tematów.

Występ na Open'erze będzie dla polskiej publiczności okazją, by zobaczyć JADE w zupełnie nowej odsłonie. Choć wielu fanów nadal kojarzy ją przede wszystkim z Little Mix, dziś coraz częściej mówi się o niej jako o artystce, która z powodzeniem buduje własną markę. Jej koncert ma połączyć największe atuty brytyjskiego popu – widowiskowość, świetny kontakt z publicznością i nowoczesne brzmienie – dlatego zapowiada się jako jeden z ciekawszych punktów tegorocznego festiwalu.

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