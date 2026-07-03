Iga Świątek trenuje przed meczem Wimbledonu. Niespodziewany gość na korcie

Piątkowy trening na kortach Wimbledonu

Pierwszy kwadrans piątkowej sesji treningowej wyróżniał się obecnością specjalnego gościa. Agnieszka Radwańska dołączyła do zajęć na trawiastym korcie w Londynie. Była tenisistka przygotowuje się obecnie do startu w przyszłotygodniowym turnieju legend. Wspólna wymiana piłek stanowiła ciekawe urozmaicenie i cenne doświadczenie sportowe dla obu polskich zawodniczek.

Po kilkunastu minutach prowadzenie zajęć przejął trener Francisco Roig. Hiszpański szkoleniowiec skupił się na elementach technicznych niezbędnych podczas rywalizacji. Trening obejmował głównie szlifowanie wolejów oraz uderzeń typu slajs, które są niezwykle przydatne na nawierzchni trawiastej. Trener na bieżąco korygował zagrania i udzielał zawodniczce stosownych wskazówek.

- Do turnieju legend postanowiłam się przygotować trenując z legendą - rzuciła Radwańska, łapiąc oddech po wymianie.

- Od pięciu minut grałam na bezdechu - przyznała 37-latka.

Z kim zagrają polskie zawodniczki?

Rozgrywki legend będą toczyć się w formacie deblowym. Turniejową partnerką Agnieszki Radwańskiej będzie Caroline Wozniacki, czyli reprezentująca Danię tenisistka polskiego pochodzenia. Uczestniczki podzielono na dwie grupy, w których rywalizować będą po cztery pary. Zwyciężczynie każdej z faz grupowych awansują bezpośrednio do finału turnieju w Londynie.

Z kolei 25-latka z Raszyna przygotowuje się do obrony wywalczonego tytułu w Wimbledonie. W sobotę rywalką Polki będzie Alexandra Eala, reprezentująca Filipiny zawodniczka rozstawiona z numerem dwudziestym dziewiątym. Obie tenisistki spotykały się już wcześniej na korcie, a ich dotychczasowy bilans pojedynków wynosi remis 1-1. Stawką sobotniego spotkania jest awans do czwartej rundy turnieju.