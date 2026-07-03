Kradzieże samochodów w Radomiu. Akt oskarżenia dla 19 członków międzynarodowej grupy

Akt oskarżenia przeciwko grupie złodziei samochodów

26 czerwca 2026 roku Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do sądu w Radomiu akt oskarżenia przeciwko 19 osobom. Postępowanie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która według ustaleń śledczych funkcjonowała co najmniej od listopada 2022 roku do kwietnia 2024 roku. W sprawę zaangażowani byli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy gromadzili materiał dowodowy dotyczący przestępczego procederu.

Kradzieże w Belgii i Francji oraz legalizacja w Czechach

Z ustaleń organów ścigania wynika, że członkowie grupy koncentrowali swoje działania na kradzieżach samochodów osobowych poza granicami kraju, głównie na terenie Francji oraz Belgii. W skradzionych pojazdach systematycznie przerabiano znaki identyfikacyjne, w tym numery VIN, co miało na celu zatarcie ich pochodzenia. Większość dokumentów pozwalających na wprowadzenie aut do ponownego obrotu była uzyskiwana na terenie Republiki Czeskiej, skąd samochody trafiały do Polski jako pojazdy rzekomo pochodzące z legalnego źródła.

Peugeot 2008, 3008 i 5008 celem przestępców

Głównym przedmiotem zainteresowania oskarżonych były samochody marki Peugeot, w szczególności modele 2008, 3008 oraz 5008, które zostały wyprodukowane w latach 2019–2022. Wartość rynkowa pojedynczego auta wahała się w granicach od około 80 000 zł do 250 000 zł. Samochody, w których nie zmieniano numerów identyfikacyjnych, były demontowane na części, które następnie oferowano do dalszej sprzedaży na rynku wtórnym.

Międzynarodowa współpraca i 52 odzyskane pojazdy

Ważnym elementem śledztwa była ścisła współpraca międzynarodowa służb ratunkowych i organów ścigania. Polska i Czechy powołały wspólny zespół śledczy JIT, co umożliwiło sprawną wymianę informacji oraz zabezpieczenie kluczowych materiałów dowodowych dla całego postępowania. Dzięki działaniom policjantów i prokuratorów udało się odzyskać łącznie 52 pojazdy, których wartość przekracza kwotę 6,8 mln zł.

Źródło: Policja.pl