Kim jest Addison Rae? Gwiazda Open'er Festivalu 2026 z TikToka trafiła na największe sceny świata

Od królowej TikToka do gwiazdy popu

Addison Rae Easterling urodziła się w 2000 roku w amerykańskim stanie Luizjana. Ogromną popularność zdobyła w 2019 roku dzięki TikTokowi, gdzie publikowała krótkie filmy taneczne i lifestyle'owe. W błyskawicznym tempie stała się jedną z najchętniej obserwowanych osób na platformie, a liczba jej fanów zaczęła iść w dziesiątki milionów. Sukces w mediach społecznościowych otworzył jej drzwi do świata filmu, reklamy i muzyki. Początkowo wiele osób traktowało jej muzyczne ambicje z rezerwą, uznając je za kolejną próbę influencerki chcącej podbić listy przebojów.

Przełom nastąpił w 2024 roku za sprawą singla "Diet Pepsi", który trafił na listę Billboard Hot 100 i pokazał, że Addison Rae ma szansę zaistnieć jako pełnoprawna artystka popowa. Kolejne utwory – "Aquamarine", "High Fashion", "Headphones On" i "Fame Is a Gun" – tylko umocniły jej pozycję. W czerwcu 2025 roku ukazał się jej debiutancki album "Addison". Płyta zadebiutowała w czołówce list sprzedaży, a sama wokalistka otrzymała pierwszą w karierze nominację do Grammy w kategorii Best New Artist. Forbes nazwał ją "nową it girl popu", a Associated Press pisało o narodzinach nowej gwiazdy muzyki.

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Autor: Youtube/ Addison Rae/ Archiwum prywatne

Muzyka, kino i moda

Choć dziś najwięcej mówi się o jej muzyce, Addison Rae rozwija karierę także jako aktorka. Występowała już w produkcjach Netfliksa, a kolejne hollywoodzkie projekty tylko potwierdzają, że chce na stałe zaistnieć również na dużym ekranie. Nie brakuje jej także w świecie mody. Regularnie pojawia się na najważniejszych pokazach, sesjach zdjęciowych i okładkach prestiżowych magazynów. Jej styl jest szeroko komentowany, a sama Addison coraz częściej wymieniana jest w gronie nowych ikon popkultury.

Na tegorocznym Open'er Festivalu Addison Rae wystąpi w sobotę na Orange Main Stage. Dla wielu uczestników będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć na żywo artystkę, która w zaledwie kilka lat przeszła drogę od internetowej influencerki do jednej z najgłośniejszych nowych twarzy światowego popu. Organizatorzy festiwalu nie bez powodu podkreślają, że jest dziś jedną z najbardziej obiecujących gwiazd młodego pokolenia.

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