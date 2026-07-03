Billie Jean King Cup. Polki zmierzą się ze Szwedkami. Znamy miejsce spotkania

Mecz o prawo gry w finałach

Polskie tenisistki wracają do rywalizacji w Billie Jean King Cup. W dniach 20-21 listopada zmierzą się z reprezentacją Szwecji. Stawką jesiennego pojedynku będzie możliwość gry w przyszłym roku o awans do prestiżowego turnieju finałowego. Gospodarzem meczu będzie województwo kujawsko-pomorskie i miasto Włocławek.

Biało-czerwone w kwietniu uległy w Gliwicach Ukrainie 0:4, co pozbawiło je szansy na tegoroczny finał w Shenzhen. W listopadowym starciu będą jednak faworytkami. Najwyżej notowaną zawodniczką w drużynie szwedzkiej jest obecnie Kajsa Rinaldo Persson, która zajmuje 219. miejsce w światowym rankingu.

"Chcemy docierać z naszym sportem do kibiców we wszystkich częściach kraju. Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat organizowaliśmy mecze Pucharu Davisa i Billie Jean King Cup w Radomiu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim oraz Gliwicach. Teraz przyszedł czas na województwo kujawsko-pomorskie, a wybór Włocławka to efekt wzorowej współpracy PZT z władzami miasta oraz samorządem województwa, które od lat inwestują w rozwój sportu i organizację wydarzeń rangi międzynarodowej" - powiedział prezes federacji Dariusz Łukaszewski, cytowany w komunikacie.

Hala Mistrzów czeka na tenisistki

Mecz pomiędzy Polską a Szwecją zostanie rozegrany we Włocławku. Arena zmagań to znana Hala Mistrzów. Obiekt ten jest jednym z najważniejszych sportowych punktów w regionie i na co dzień służy koszykarzom Anwilu Włocławek.

Trybuny włocławskiej hali mogą pomieścić około 3,5 tysiąca widzów. Zwycięska drużyna z listopadowego starcia zapewni sobie udział w kwalifikacjach do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, zaplanowanych na kwiecień 2027 roku.