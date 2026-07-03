Publiczność Open'er Festival ZACHWYCONA występem Nicka Cave'a! "Mistrz ceremonii!"

Właśnie trwa w najlepsze tegoroczny Open'er Festival. impreza rozpoczęła się w środę 1 lipca i już tego dnia w ramach wydarzenia miały miejsce koncerty, które były wyjątkowo mocno i szeroko komentowane. Niezwykle ciepło przyjęte zostały pokazy m.in. Davida Byrne'a, Viagra Boys oraz oczywiście głównej gwiazdy pierwszego dnia - Florence + the Machine.

W polskiej przestrzeni publicznej niezwykle dużym echem odbił się występ Heleny Englert - aktorki młodego pokolenia, która jako Hela postanowiła spróbować swoich sił także w muzyce. Ogłoszenie akurat tego nazwiska w line-upie Open'era wzbudziło duże emocje, a to ze względu na fakt, iż Hela ma na koncie zaledwie cztery single, a występ na jednym z najbardziej znanych, także w Europie, polskich festiwali, był pierwszym w jej dotychczasowej scenicznej karierze.

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Nick Cave porwał publiczność drugiego dnia Open'er Festival 2026!

Mocne nazwiska znalazły się także w składzie drugiego dnia wydarzenia. W jego trakcie na różnych scenach Open'era zaprezentowały i zaprezentowali się m.in. Sobel, Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni z solowym materiałem, Daria ze Śląska, Ralph Kaminski, Halsey, czy w końcu Nick Cave and the Bad Seeds.

Już samo ogłoszenie tej formacji w składzie Open'era wzbudziło powszechny zachwyt. Nie jest tajemnicą, że dziś Nick Cave to jeden z najbardziej cenionych artystów na świecie, którego koncerty stanowią jedyne w sowim rodzaju muzyczne przeżycia. Nie brak głosów, według których występy Australijczyka przypominają coś w rodzaju muzycznych misteriów, podczas których nie da się nie przeżywać przekazywanych przez artystę emocji.

Nie inaczej było także na tegorocznym Open'erze. Artysta i zespół pojawili się na Main Stage tuż po godzinie 22:00, grając set, na który złożyło się 17 kompozycji, w tym kultowe From Her to Eternity, Canrage, Henry Lee, Jubilee Street czy zamykające występ Into My Arms.

W sieci krąży cała masa zdjęć i nagrań z występów. Te opatrzone są niezwykle entuzjastycznymi komentarzami, w których fani i fanki otwarcie piszą o wielkim artyzmie i koncertowym mistrzostwie Nicka Cave'a. Wszyscy są zgodni także co do tego, że muzyk nawiązał wyjątkowy kontakt z publicznością - która nawet nosiła go na ramionach!

Zobacz kilka nagrań poniżej!

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