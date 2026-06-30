Kim jest Jennie? Światowa gwiazda zamknie Open'er Festival 2026. Dla niej do Gdyni jadą fani z całej Europy!

Kim jest Jennie? Od BLACKPINK do światowej sławy

Fanom K-popu nie trzeba jej przedstawiać. Jennie Kim od lat należy do ścisłej czołówki światowej muzyki rozrywkowej. Urodziła się w 1996 roku w Korei Południowej, ale część dzieciństwa spędziła w Nowej Zelandii, gdzie uczyła się języka angielskiego. W 2016 roku zadebiutowała jako jedna z czterech członkiń BLACKPINK – zespołu, który błyskawicznie wyrósł na globalny fenomen.

Grupa sprzedała miliony płyt, pobiła rekordy w serwisach streamingowych i wyprzedawała największe stadiony świata. Przeboje takie jak "DDU-DU DDU-DU", "Kill This Love", "Pink Venom" czy "How You Like That" zna dziś nawet wiele osób, które na co dzień nie słuchają K-popu.

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Solowa kariera okazała się równie wielkim sukcesem

Jennie bardzo szybko udowodniła, że potrafi odnosić sukcesy również poza BLACKPINK. Jej singiel "Solo" stał się światowym przebojem, a kolejne wydawnictwa tylko umocniły jej pozycję jednej z najważniejszych artystek młodego pokolenia. Ogromnym wydarzeniem był także album "Ruby", na którym znalazły się współprace z gwiazdami światowego formatu, m.in. Duą Lipą, Childishem Gambino, Kali Uchis czy Doechii. Dziś Jennie jest nie tylko wokalistką, ale także jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon popkultury.

Autor: Sony Music Polska/ Materiały prasowe Jennie zapowiada powrót.

Ikona mody i gwiazda mediów społecznościowych

Muzyka to tylko część jej działalności. Jennie od lat współpracuje z największymi domami mody i regularnie pojawia się na pokazach Chanel, Jacquemusa czy innych luksusowych marek. Jej styl inspiruje miliony fanów, a media modowe od dawna zaliczają ją do najbardziej wpływowych kobiet w branży. Do tego dochodzą media społecznościowe, gdzie obserwują ją dziesiątki milionów osób. Każdy jej wpis czy zdjęcie błyskawicznie obiega internet.

Dla Jennie fani przyjadą do Gdyni z całej Europy

Nieprzypadkowo ogłoszenie Jennie jako headlinerki Open'er Festivalu wywołało prawdziwe poruszenie. Organizatorzy podkreślali, że będzie to jeden z nielicznych europejskich festiwalowych koncertów artystki w tym roku, dlatego wielu fanów postanowiło potraktować wizytę w Gdyni jako obowiązkowy punkt wakacyjnych planów. W mediach społecznościowych od kilku tygodni pojawiają się wpisy osób organizujących wspólne wyjazdy z Niemiec, Czech, Litwy, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy innych krajów Europy. Fani wymieniają się noclegami, planują wspólne spotkania i odliczają dni do koncertu. Wszystko wskazuje na to, że podczas sobotniego występu pod sceną będzie można usłyszeć dziesiątki języków.

Historyczny koncert na Open'erze

Występ Jennie będzie także symbolicznym momentem dla samego festiwalu. Po raz pierwszy w historii Open'era jedną z głównych gwiazd imprezy została światowa artystka wywodząca się z K-popu. To pokazuje, jak bardzo zmienił się muzyczny krajobraz i jak ogromną siłę zdobył koreański pop na całym świecie. W sobotni wieczór Orange Main Stage stanie się miejscem jednego z najgłośniejszych koncertów tegorocznej edycji festiwalu. Jeśli zainteresowanie w sieci przełoży się na frekwencję pod sceną, Jennie może zgromadzić jedną z najbardziej międzynarodowych publiczności w historii Open'er Festivalu.

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