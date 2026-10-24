Eurowizja Junior 2026 - relacja. Co działo się podczas finału z udziałem Wiktora Sasa z Polski?

Eurowizja Junior 2026 z udziałem Polski

Eurowizję Junior 2026 to już historia! Relacja na pewno przyda się wszystkim osobom, które nie mogły oglądać transmisji w telewizji bądź chcą się upewnić, że nic nie przegapiły. Tegoroczna dziecięca gala muzyczna odbyła się na Malcie. W przeszłości Polsce udało się wygrać dwa razy: w 2018 roku z Roksaną Węgiel i rok później z Viki Gabor. W tym roku nasz kraj reprezentował zwycięzca ostatniej edycji "The Voice Kids". Wiktor Sas wystąpił ze swoim utworem "Gravity". 14-letni wokalista zaprezentował się na scenie jako siódmy. Relacja z finału Eurowizji Junior minuta po minucie jest dostępna niżej.

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - RELACJA

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Eurowizja Junior 2026 - wszyscy uczestnicy