Eurowizja Junior 2026 - relacja. Co działo się podczas finału z udziałem Wiktora Sasa z Polski?

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Eurowizja Junior 2026 z udziałem Polski
Eurowizję Junior 2026 to już historia! Relacja na pewno przyda się wszystkim osobom, które nie mogły oglądać transmisji w telewizji bądź chcą się upewnić, że nic nie przegapiły. Tegoroczna dziecięca gala muzyczna odbyła się na Malcie. W przeszłości Polsce udało się wygrać dwa razy: w 2018 roku z Roksaną Węgiel i rok później z Viki Gabor. W tym roku nasz kraj reprezentował zwycięzca ostatniej edycji "The Voice Kids". Wiktor Sas wystąpił ze swoim utworem "Gravity". 14-letni wokalista zaprezentował się na scenie jako siódmy. Relacja z finału Eurowizji Junior minuta po minucie jest dostępna niżej.
ZOBACZ TAKŻE: Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!
Eurowizja Junior 2026 - RELACJA
Eurowizja Junior 2026
20:00
Widzimy się o godzinie 21:00!
Przed rozpoczęciem koncertu sprawdźcie, kim jest nasz reprezentant.
Ciekawostka: o godzinie 21:37 będzie trwać występ Polski ;) Przypadek?
21:00
To już czas! Zaczynamy Eurowizję Junior 2026!
21:02
Tegoroczna edycja odbywa się na słonecznej Malcie!
21:02
Koncert zaczyna występ prowadzących. W tym gronie dwie zwyciężczynie Eurowizji Junior: Gaia Cauchi i Destiny. A z nimi galę prowadzi Keane Cutajar.
21:05
Czas na paradę flag. Na scenie reprezentanci 16 państw biorących udział. W tym gronie Wiktor Sas z Polski.
21:11
Występ nr 1: Holandia – Maria – "Stronger Together"
21:21
Mamy dłuższą przerwę. Prawdopodobnie przez problemy techniczne. W międzyczasie więcej o Malcie.
21:22
Występ nr 2: Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be"
21:26
Występ nr 3: Portugalia – Salvador Rio – "Alma"
21:30
Występ nr 4: Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja"
21:33
Ciekawostka: kolejny występ robiła ekipa z Polski! Za show odpowiadają Kamil Staszczyszyn i Jacek Dybowski.
21:34
Występ nr 5: San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica"
21:37
Czas na wielokrotnego zwycięzcę Eurowizji Junior!
21:38
Występ nr 6: Francja – Alec – "Comment Tu Vas?"
Następna Polska, więc nie odchodźcie od ekranów!
21:41
To już czas!!! Na scenie Polska i Wiktor Sas z piosenką "Gravity". Trzymamy kciuki!
21:46
Występ nr 8: Armenia – Naré – "BOO!"
21:56
Występ nr 9: Malta – Beppe – "Blue Bird"
22:00
Występ nr 10: Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?"
22:03
Występ nr 11: Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby"
22:08
Występ nr 12: Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas"
22:12
Występ nr 13: Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre"
22:16
Występ nr 14: Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua"
22:19
Występ nr 15: Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops"
22:22
Czas na ostatni występ!
22:23
Występ nr 16: Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)"
22:26
To już wszystkie występy!
22:29
GŁOSUJEMY NA WIKTORA!: JESC.TV
22:34
A teraz występ prowadzących, który opowiada o historii Malty na Eurowizji.
22:41
Przypominamy, że wciąż można głosować na stronie JESC.TV
22:44
Na scenie Lou Deleuze - zwyciężczyni Eurowizji Junior 2025. Reprezentowała Francję.
22:46
BANGARANGA!! Na scenie Dara, zwyciężczyni Eurowizji 2026!
22:51
KONIEC GŁOSOWANIA!
22:54
Wszyscy uczestnicy razem na scenie śpiewają piosenkę grupową "Join The Festa".
23:02
Czas na głosowanie jurorskie! To 50 procent całego wyniku.
Holandia przyznaje 12 punktów dla Francji
Cypr przyznaje 12 punktów dla Armenii
Portugalia przyznaje 12 punktów dla Francji
Czarnogóra przyznaje 12 punktów dla San Marino
San Marino przyznaje 12 punktów dla Albanii
Francja przyznaje 12 punktów dla Gruzji
Polska przyznaje 12 punktów dla Francji
Armenia przyznaje 12 punktów dla Cypru
Malta przyznaje 12 punktów dla Hiszpanii
Włochy przyznaje 12 punktów dla Gruzji
Ukraina przyznaje 12 punktów dla POLSKI!
Macedonia Północna przyznaje 12 punktów dla Francji
Irlandia przyznaje 12 punktów dla Holandii
Albania przyznaje 12 punktów dla Armenii
Gruzja przyznaje 12 punktów dla Malty
Hiszpania przyznaje 12 punktów dla Francji
Polska zajęła 6. miejsce w głosowaniu jurorów. Prowadzi Francja, druga Hiszpania.
Czas na głosowanie widzów!
Macedonia 51, Czarnogóra 59, Portugalia 50, Albania 43, Irlandia 44, Ukraina 68, Włochy 46, Cypr 46, San Marino 78, Holandia 55
POLSKA 61
Malta 50
Gruzja 51
Armenia 99
Hiszpania 76
23:21
ARMENIA WYGRYWA EUROWIZJĘ JUNIOR 2026!
23:32
To już wszystko na dziś. Dobranoc!
Eurowizja Junior 2026 - wszyscy uczestnicy
- Holandia – Maria – "Stronger Together"
- Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be"
- Portugalia – Salvador Rio – "Alma"
- Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja"
- San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica"
- Francja – Alec – "Comment Tu Vas?"
- Polska – Wiktor Sas – "Gravity"
- Armenia – Naré – "BOO!"
- Malta – Beppe – "Blue Bird"
- Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?"
- Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby"
- Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas"
- Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre"
- Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua"
- Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops"
- Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)"