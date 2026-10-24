Występ Polski na Eurowizji Junior 2026 za nami. Wiktor Sas zrobił prawdziwe show!

Wiktor Sas wystąpił na Eurowizji Junior 2026

Wiktor Sas zaprezentował się na scenie Eurowizji Junior 2026, a na jego występ z niecierpliwością czekali zarówno miłośnicy konkursu, jak i Polacy kibicujący naszemu reprezentantowi. Przez ostatnie miesiące artysta wraz z ekipą TVP intensywnie przygotowywał się do tego wyjątkowego wydarzenia, dopracowując każdy szczegół swojego show. Wielki finał 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbył się 24 października i właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć efekty tych przygotowań. Jak poradził sobie Wiktor? Jego występ był pełen energii i zrobił ogromne wrażenie!

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Wiktor Sas wskazał swoje ulubione występy na Eurowizji

Tak wyglądał występ Polski

Wiktor Sas wystąpił na scenie w towarzystwie kilku tancerek. Całość utrzymana była w ciemnej stylistyce, w której dominowały odcienie granatu. Reprezentant Polski miał na sobie oryginalny strój łączący eleganckie elementy garnituru z luźnym denimem, a stylizację uzupełniały łańcuszki. Scenografię wzbogacały trójwymiarowe wizualizacje wyświetlane na ekranach, przedstawiające geometryczne bryły, natomiast wysokie słupy przywodziły na myśl miejską panoramę. Wiktor zaprezentował się pewnie pod względem wokalnym.

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Kim jest Wiktor Sas?

Wiktor Sas ma 14 lat. Bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni, przygotowując m.in. spaghetti carbonara. Umiejętności wokalne rozwija od 6 lat. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu "The Voice Kids" jako członek drużyny Tribbsa.