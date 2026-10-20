Eurowizja Junior 2026 - prowadzący. Kim są gospodarze koncertu? W tym gronie zwyciężczynie konkursu!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-20 15:04

Kto poprowadzi tegoroczną Eurowizję Junior na Malcie? Gospodarze widowiska postawili na sprawdzone trio, które tworzą dwie wokalistki doskonale znane wśród fanów konkursu, a dokładnie - jego zwyciężczynie. Oto sylwetki tegorocznych prezenterów! Eurowizja Junior 2026 odbędzie się już 24 października.

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior trafił na Maltę. Słoneczna wyspa na południu Europy ugości uczestników z 16 państw, ale tylko jeden z nich wróci do domu jako zwycięzca. Kto poprowadzi to wyjątkowe wydarzenie? Organizatorzy zdecydowali się na znajome fanom trio.

Eurowizja Junior 2026 - prowadzący. Kim są?

Jak przekazały Europejska Unia Nadawców (EBU) i maltańska telewizja PBS, tegoroczna Eurowizja Junior będzie miała troje prowadzących. Są nimi:

  • Gaia Cauchi - 23 lata, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2013 z utworem "The start";
  • Destiny Chukunyere - 24 lata, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2015 z utworem "Not my soul" i uczestniczka Eurowizji 2020/2021 odpowiednio z utworami "All of my love" i "Je me casse";
  • Keane Cutajar - 32 lata, lektor i prezenter telewizyjny.

Taki sam skład poprowadził z sukcesem tegoroczne preselekcje Malty do "dorosłej" Eurowizji, spotykając się ze sporą sympatią widowni. Teraz dwie byłe zwyciężczynie konkursu wraz z kolegą-prezenterem sprawdzą się na arenie międzynarodowej.

Gaia Cauchi, Keane Cutajar i Destiny Chukunyere. O prowadzących Eurowizję Junior 2026 przeczytasz w Radiu Eska.
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O konkursie

24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 24 października 2026 roku w Ta Qa'li na Malcie. Wyspiarskie państwo organizuje imprezę już po raz trzeci, a na scenie zaprezentują się uczestnicy z szesnastu krajów. Polskę reprezentuje zwycięzca "The Voice Kids", Wiktor Sas z utworem "Gravity".

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

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