Eurowizja Junior 2026 - prowadzący. Kim są gospodarze koncertu? W tym gronie zwyciężczynie konkursu!

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior trafił na Maltę. Słoneczna wyspa na południu Europy ugości uczestników z 16 państw, ale tylko jeden z nich wróci do domu jako zwycięzca. Kto poprowadzi to wyjątkowe wydarzenie? Organizatorzy zdecydowali się na znajome fanom trio.

Eurowizja Junior 2026 - prowadzący. Kim są?

Jak przekazały Europejska Unia Nadawców (EBU) i maltańska telewizja PBS, tegoroczna Eurowizja Junior będzie miała troje prowadzących. Są nimi:

Gaia Cauchi - 23 lata, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2013 z utworem "The start";

- 23 lata, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2013 z utworem "The start"; Destiny Chukunyere - 24 lata, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2015 z utworem "Not my soul" i uczestniczka Eurowizji 2020/2021 odpowiednio z utworami "All of my love" i "Je me casse";

- 24 lata, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2015 z utworem "Not my soul" i uczestniczka Eurowizji 2020/2021 odpowiednio z utworami "All of my love" i "Je me casse"; Keane Cutajar - 32 lata, lektor i prezenter telewizyjny.

Taki sam skład poprowadził z sukcesem tegoroczne preselekcje Malty do "dorosłej" Eurowizji, spotykając się ze sporą sympatią widowni. Teraz dwie byłe zwyciężczynie konkursu wraz z kolegą-prezenterem sprawdzą się na arenie międzynarodowej.

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O konkursie

24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 24 października 2026 roku w Ta Qa'li na Malcie. Wyspiarskie państwo organizuje imprezę już po raz trzeci, a na scenie zaprezentują się uczestnicy z szesnastu krajów. Polskę reprezentuje zwycięzca "The Voice Kids", Wiktor Sas z utworem "Gravity".

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