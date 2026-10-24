Slayyyter na dzień przed koncertem w Warszawie odwołała trasę! Co się stanie z biletami?

Slayyyter odwołała warszawski koncert niemal w ostatniej chwili

Warszawski koncert Slayyyter, a właściwie Catherine Grace Garner, został zaplanowany na sobotę, 24 października. Na dwa dni przed wydarzeniem organizator opublikował harmonogram. W piątkowy wieczór ukazała się informacja o odwołaniu występu!

Piosenkarka w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych poinformowała, że zmuszona jest odwołać europejską część trasy koncertowej. Wszystko przez poważne problemy ze zdrowiem.

Z ogromnym smutkiem muszę przekazać, że po kilku wizytach u lekarza zdiagnozowano u mnie zapalenie krtani oraz uszkodzenia strun głosowych. Zalecono mi przyjmowanie leków i całkowity odpoczynek dla głosu przez co najmniej dwa tygodnie. W związku z tym jestem zmuszona odwołać pozostałe koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby uniknąć trwałego uszkodzenia głosu - przekazała Slayyyter.

Slayyyter kilka dni temu odwołała koncerty w Kopenhadze oraz Hamburgu. Początkowo zapowiadała jednak, że pojawi się w Warszawie. Musiała jednak odwołać również i ten koncert oraz następne występy. Amerykanka miała zagrać jeszcze m.in. w Pradze, Berlinie oraz Wielkiej Brytanii. Ostatni raz na scenie podczas europejskiej części trasy pojawiła się 18 października w Paryżu.

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Slayyyter: Co z biletami z odwołanych koncertów?

Jak przekazano w oświadczeniu, zakupione bilety nie zostaną przeniesione na inny termin. Stracą ważność, a pieniądze zostaną automatycznie zwrócone. Piosenkarka stwierdziła, że razem ze swoim zespołem pracują nad ustaleniem nowych terminów. Do Europy ma wrócić w przyszłym roku, zapewne po zakończeniu trasy po Ameryce i Australii.

Fani nie kryją swojego rozczarowania, ale życzą swojej idolce szybkiego powrotu do zdrowia.

Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła przekazać wam więcej informacji i wynagrodzić tę sytuację. Wiem, ile czasu i wysiłku wkładacie w to, by przyjść na koncert - niektórzy z was podróżowali z daleka, inni przygotowali specjalne stroje. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę dać wam występów, na które czekaliście - napisała Slayyyter.

Slayyyter, właściwie Catherine Grace Garner, to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów urodzona 17 września 1996 roku w stanie Missouri. Tworzy muzykę z pogranicza popu, electropopu i hyperpopu, inspirując się estetyką lat 90. i początku XXI wieku.

Karierę rozpoczęła w 2018 roku, publikując swoje utwory w internecie, a rozpoznawalność zdobyła dzięki piosenkom „Mine” i „Daddy AF”. Wydała albumy Troubled Paradise (2021), STARFUCKER (2023) oraz WOR$T GIRL IN AMERICA (2026). Jej twórczość wyróżnia się elektronicznym brzmieniem, chwytliwymi melodiami i odważnym wizerunkiem, dzięki którym zdobyła popularność wśród fanów nowoczesnego popu.

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