Wiktor Sas reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026. Kim jest? Ile ma lat, wiek, skąd pochodzi, rodzice, piosenka na Eurowizję Junior, "Bilet", "Gravity", "The Voice Kids", TikTok, Instagram to frazy, które najczęściej pojawiają się obok jego nazwiska w wyszukiwarkach internetowych. Wszystkie te ciekawostki postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu. Oto najbardziej poszukiwane przez was informacje o Wiktorze.

Wiktor Sas – ile ma lat?, wiek

Wiktor Sas ma 14 lat.

Wiktor Sas – skąd pochodzi?

Wiktor pochodzi z Przechlewa, miejscowości położonej w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim.

Wiktor Sas – rodzice

Rodzice Wiktora Sasa to Anita i Eugeniusz. Można ich kojarzyć z telewizji, ponieważ pojawili się razem z synem w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiadali o jego życiu poza sceną.

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Wiktor Sas reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026

Wiktor Sas – piosenka na Eurowizję Junior, "Gravity"

Wiktor Sas reprezentuje z piosenką "Gravity". Utwór opowiada o wierze w siebie, samodzielnym podejmowaniu decyzji i pokonywaniu trudności. Tytułowa grawitacja jest metaforą przeszkód, presji i zwątpienia, które mogą utrudniać realizację marzeń. Piosenka łączy język polski z angielskim, a jej twórcami są Lanberry, Tribbs, Koder i Coach Harrison.

Wiktor Sas – "The Voice Kids"

Wiktor Sas zwyciężył w dziewiątej edycji programu "The Voice Kids" w 2026 roku. Jak sam opowiadał w wywiadzie dla TVP, zgłaszał się do programu trzykrotnie, a wcześniejsze próby nie przyniosły mu zwycięstwa. Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewał "Unforgettable" duetu Marcus & Martinus. Wszyscy trenerzy odwrócili fotele, a Wiktor zdecydował się dołączyć do drużyny Tribbsa. Zwycięstwo przyniosło mu między innymi nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na rozwój talentu, kontrakt płytowy i możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji Junior 2026.

Wiktor Sas – "Bilet"

"Bilet" to debiutancki singiel Wiktora Sasa, który odegrał ważną rolę w jego karierze. Wykonał tę piosenkę w finale dziewiątej edycji "The Voice Kids".

Wiktor Sas – TikTok, Instagram

Wiktor Sas jest aktywny w mediach społecznościowych. Na TikToku można go znaleźć pod nazwą @wiktorsas.official, a na Instagramie jako @wiktor.sas.