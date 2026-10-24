Kto wygrał Eurowizję Junior 2025? Polska zajęła wtedy 8. miejsce

Eurowizja Junior 2025 - kto wygrał?

Zwyciężczynią Eurowizji Junior 2025 została Lou Deleuze z Francji, która wystąpiła z piosenką „Ce Monde”. Jej występ przekonał jurorów i widzów, a łączna liczba zdobytych punktów pozwoliła jej sięgnąć po upragnione trofeum. Francuska reprezentantka uzyskała 248 punktów, wyprzedzając pozostałych uczestników konkursu. Było to już czwarte zwycięstwo Francji w historii Eurowizji Junior. Wcześniej kraj ten triumfował w latach 2020, 2022 i 2023. Dzięki wygranej w 2025 roku Francja zrównała się z Gruzją pod względem liczby zwycięstw w konkursie.

Lou Deleuze miała zaledwie 11 lat, gdy reprezentowała Francję podczas finału w Tbilisi. Młoda artystka od najmłodszych lat interesowała się muzyką, a poza śpiewaniem rozwijała również pasję aktorską. Występowała między innymi w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Jej konkursowa piosenka „Ce Monde”, czyli „Ten świat”, opowiada o świecie widzianym z perspektywy młodego pokolenia. Połączenie wokalu, muzyki i oprawy scenicznej pomogło Francuzce zdobyć uznanie jurorów. Ostatecznie jej występ zakończył się zwycięstwem i zapisał się w historii konkursu.

Które miejsce zajęła Polska na Eurowizji Junior 2025?

Polskę w konkursie reprezentowała Marianna Kłos z piosenką „Brightest Light”. Młoda wokalistka wystąpiła na scenie w Tbilisi, mierząc się z reprezentantami 17 innych państw. Polska zakończyła rywalizację na 8. miejscu, zdobywając 139 punktów. Na końcowy wynik złożyły się 72 punkty od jurorów oraz 67 punktów z głosowania internetowego. W głosowaniu publiczności nasza reprezentantka zajęła piątą pozycję, co pokazało, że jej występ spotkał się z zainteresowaniem widzów.

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Eurowizja Junior 2025 - kto znalazł się na podium?

Wyniki finału przyniosły również zaciętą walkę o kolejne miejsca. Drugą pozycję zajęła reprezentantka Ukrainy, Sofiia Nersesian, która wykonała utwór „Motanka”. Zdobyła 177 punktów, a więc o 71 mniej niż zwyciężczyni.

Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentantka gospodarzy, Anita Abgariani z Gruzji. Jej piosenka „Shine Like a Star” uzyskała 176 punktów. Tuż za podium znalazł się reprezentant Armenii, Albert, z wynikiem 175 punktów. Różnica między drugim a czwartym miejscem wyniosła zaledwie dwa punkty, co najlepiej pokazuje, jak wyrównana była walka w czołówce.