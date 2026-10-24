Eurowizja Junior 2026 - kto wygrał? Które miejsce zajął Wiktor Sas?

Eurowizja Junior 2026 to już historia

Eurowizja Junior co roku dostarcza wielu emocji zarówno młodym artystom, jak i fanom muzyki z całej Europy. Dla uczestników udział w konkursie to wyjątkowa przygoda, szansa na zaprezentowanie talentu na międzynarodowej scenie i zdobycie cennego doświadczenia. Z kolei miłośnicy Eurowizji mogą poczuć atmosferę muzycznej rywalizacji jeszcze przed majowym konkursem dla dorosłych wykonawców. W ubiegłym roku triumfowała Lou Deleuze, której piosenka “Ce Monde” zapewniła Francji już czwarte zwycięstwo w ciągu sześciu lat. Tym razem konkurs odbył się na Malcie, która ugościła 16 reprezentacji. Młodzi wokaliści zmierzyli się w finale 24 października 2026, walcząc o zwycięstwo i uznanie widzów. Polskę reprezentował Wiktor Sas z utworem "Gravity". Jak poradził sobie nasz reprezentant i kto ostatecznie zdobył główną nagrodę? Sprawdźmy wyniki 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci!

ZOBACZ TAKŻE: Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!

Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - kto wygrał? Pełne wyniki

Zwycięzcą Eurowizji Junior 2026 została XYZ, którą reprezentował XYZ z piosenką XYZ. Pełną tabelę wyników zamieszczamy niżej:

Armenia – Nare - "Boo!" 202 pkt. Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" –184 pkt. Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt. San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt. Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt. Polska – Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt. Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt. Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt. Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt. Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt. Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt. Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt. Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt. Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt. Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt. Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.