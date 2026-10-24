Eurowizja Junior 2026 - kto wygrał? Które miejsce zajął Wiktor Sas?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-24 23:30

Eurowizja Junior 2026 dobiegła końca! Za nami 24. edycja najpopularniejszego dziecięcego konkursu muzycznego na Starym Kontynencie. Tegoroczna gala odbyła się na słonecznej Malcie, a o trofeum walczyli reprezentanci 16 krajów. Kto został zwycięzcą? Które miejsce zajęła Polska? Mamy dla was pełne wyniki.

Eurowizja Junior 2026 to już historia

Eurowizja Junior co roku dostarcza wielu emocji zarówno młodym artystom, jak i fanom muzyki z całej Europy. Dla uczestników udział w konkursie to wyjątkowa przygoda, szansa na zaprezentowanie talentu na międzynarodowej scenie i zdobycie cennego doświadczenia. Z kolei miłośnicy Eurowizji mogą poczuć atmosferę muzycznej rywalizacji jeszcze przed majowym konkursem dla dorosłych wykonawców. W ubiegłym roku triumfowała Lou Deleuze, której piosenka “Ce Monde” zapewniła Francji już czwarte zwycięstwo w ciągu sześciu lat. Tym razem konkurs odbył się na Malcie, która ugościła 16 reprezentacji. Młodzi wokaliści zmierzyli się w finale 24 października 2026, walcząc o zwycięstwo i uznanie widzów. Polskę reprezentował Wiktor Sas z utworem "Gravity". Jak poradził sobie nasz reprezentant i kto ostatecznie zdobył główną nagrodę? Sprawdźmy wyniki 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci! 

ZOBACZ TAKŻE: Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!

Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - kto wygrał? Pełne wyniki 

Zwycięzcą Eurowizji Junior 2026 została XYZ, którą reprezentował XYZ z piosenką XYZ. Pełną tabelę wyników zamieszczamy niżej:

  1. Armenia – Nare - "Boo!" 202 pkt.
  2. Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" –184 pkt.
  3. Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt.
  4. San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt.
  5. Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt.
  6. Polska – Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt.
  7. Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt.
  8. Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt.
  9. Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt.
  10. Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt.
  11. Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt.
  12. Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt.
  13. Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt.
  14. Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt.
  15. Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt.
  16. Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.
Wiktor Sas śpiewa na scenie. Obok wstawki z występów innych uczestników Eurowizji Junior. Wyniki konkursu na Eska.
Galeria zdjęć 30

ROLKI

Eurowizja Junior 2026