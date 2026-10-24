Eurowizja Junior 2026 - WYNIKI. Tak wygląda pełna tabela. Kto wygrał? Która była Polska?

Za nami Eurowizja Junior 2026!
Polskę podczas Eurowizji Junior 2026 reprezentował utalentowany Wiktor Sas, który na międzynarodowej scenie zaprezentował utwór “Gravity”. Młody artysta przygotował występ pełen energii, nowoczesnych rozwiązań scenicznych i dopracowanej choreografii. Jego umiejętności wokalne oraz sceniczna prezencja przyciągały uwagę widzów, którzy z zainteresowaniem śledzili jego występ. Wiktor pojawił się na scenie jako siódmy uczestnik konkursu. Tegoroczne muzyczne widowisko odbyło się na Malcie, która zadbała o wyjątkową oprawę wydarzenia. Imponująca scenografia, profesjonalne oświetlenie oraz dynamiczne wizualizacje sprawiły, że każdy występ nabrał niepowtarzalnego charakteru. Młodzi wykonawcy z różnych krajów zaprezentowali swoje talenty, walcząc o uznanie publiczności i jurorów. Który z uczestników zdobył największe poparcie i jak wypadł reprezentant Polski? Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki Eurowizji Junior 2026, wraz z punktacją poszczególnych krajów.
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Eurowizja Junior 2026 - WYNIKI
- Armenia – Nare - "Boo!" 202 pkt.
- Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" –184 pkt.
- Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt.
- San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt.
- Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt.
- Polska – Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt.
- Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt.
- Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt.
- Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt.
- Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt.
- Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt.
- Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt.
- Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt.
- Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt.
- Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt.
- Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.