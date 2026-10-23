Eurowizja Junior 2026 - drugie głosowanie online na JESC w finale. Jak głosować na Polskę?

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie się odbędzie?

Kolejna edycja Eurowizji Junior 2026 odbędzie się w sobotę, 24 października 2026 roku. Choć zgodnie z tradycją po zwycięstwie Lou Deleuze z utworem „Ce Monde” w Tbilisi widowisko powinna przygotować telewizja z Francji, nadawca zrezygnował z tego przywileju z powodów budżetowych. W tej sytuacji Europejska Unia Nadawców (EBU) przekazała organizację imprezy Malcie - uczestnicy zaprezentują się w hali Malta Fairs & Conventions Centre w Ta' Qali.

Ważną zmianą wprowadzoną przez EBU jest także nowa pora emisji - dziecięcy konkurs rozpocznie się wyjątkowo późno, bo o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Polskę będzie reprezentować Wiktor Sas, który otrzymał prawo wyjazdu na Maltę dzięki wygranej w The Voice Kids. W swojej historii Kraj nad Wisłą wygrał konkurs dwukrotnie:

Do czołówki nawiązała także Sara James, zajmując w 2021 roku drugie miejsce.

Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior | Wywiad

Eurowizja Junior 2026 - pierwsze głosowanie

Eurowizja Junior różni się od "dorosłej tym", że głosowanie tutaj odbywa się również w formie online i co najważniejsze - można oddać głos na swojego reprezentanta. Zarówno jurorzy, jak i publiczność dysponują pulą 928 punktów do rozdania.

Pierwsze głosowanie odbędzie się za pośrednictwem jesc.tv. Głosować można od piątku 23 października 2026 roku od godziny 23:59 do w soboty 24 października 2026 do roku do godziny 20:59, czyli chwilę przed rozpoczęciem oficjalnej części konkursu. Głosujący może oddać 3 głosy, w tym na swój kraj. Strona do głosowania załaduje się po obejrzeniu recapu (skrótu piosenek).

Eurowizja Junior 2026 - drugie głosowanie na Wiktora Sasa

Podczas Eurowizji Junior 2026 odbędzie się drugie głosowanie. Ponownie na stronie jesc.tv zostanie otwarte NOWE głosowanie po wykonaniu ostatniej konkursowej piosenki. Prowadzący oficjalnie ogłoszą otwarcie formularza. Uwaga! Będzie on dostępny tylko przez 15 minut, dlatego nie warto zwlekać. Ponownie będzie można zagłosować na 3 utwory, w tym reprezentanta Polski - Wiktora Sasa.