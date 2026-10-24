Wszystkie występy Polski na Eurowizji Junior. Od debiutu po dwa zwycięstwa. Będzie trzecie?

Wszystkie miejsca Polski na Eurowizji Junior. Dwa zwycięstwa i długa przerwa

Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w Eurowizji Junior, a nasze reprezentantki zapisały się w historii konkursu dzięki triumfom rok po roku. Zanim jednak Roksana Węgiel i Viki Gabor sięgnęły po najwyższe trofeum, polscy uczestnicy mierzyli się z trudnymi początkami, a nasz kraj na 11 lat zniknął z rywalizacji. Jak radzili sobie kolejni reprezentanci? Oto wszystkie miejsca Polski w Eurowizji Junior, od debiutu w 2003 r. aż po występ Marianny Kłos w 2025 r.

Polskie początki na Eurowizji Junior

Polska zadebiutowała w Eurowizji Junior w 2003 r. Pierwszą reprezentantką naszego kraju była Katarzyna Żurawik, która wykonała piosenkę "Coś mnie nosi". Zajęła 16. miejsce, zdobywając 3 punkty. Rok później na scenie pojawił się zespół KWADro z utworem "Łap życie". Polska zakończyła konkurs na 17. miejscu, również z dorobkiem 3 punktów.

Po dwóch pierwszych edycjach Telewizja Polska wycofała się z konkursu. W latach 2005-2015 polscy wykonawcy nie brali udziału w Eurowizji Junior. Nasz kraj powrócił dopiero w 2016 r., po 11-letniej przerwie.

Wielki powrót w 2016 r. i droga do sukcesu

Po długiej nieobecności Polskę reprezentowała Olivia Wieczorek z piosenką "Nie zapomnij". W 2016 r. zajęła 11. miejsce, zdobywając 60 punktów. Był to początek nowego etapu polskiej historii konkursu.

W 2017 r. Alicja Rega zaśpiewała "Mój dom". Jej występ przyniósł Polsce 8. miejsce i 138 punktów. Rok później nadszedł przełom, który na zawsze zmienił pozycję naszego kraju w Eurowizji Junior.

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Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior w 2018 r.

W 2018 r. Roksana Węgiel reprezentowała Polskę z piosenką "Anyone I Want to Be". Występ w Mińsku zakończył się historycznym sukcesem: młoda wokalistka zwyciężyła w konkursie, zdobywając 215 punktów!

Na tym jednak nie koniec. W 2019 r. Polskę reprezentowała Viki Gabor z utworem "Superhero". Konkurs odbywał się w Gliwicach, ponieważ Polska była gospodarzem po zwycięstwie Roksany. Viki Gabor również okazała się najlepsza, zdobywając 278 punktów!

Tak więc nasz kraj wygrał Eurowizję Junior dwa razy z rzędu! Co więcej, zwycięstwo Viki Gabor oznaczało, że Polska po raz drugi z rzędu organizowała konkurs.

Sara James bliska zwycięstwa

Po dwóch triumfach Polska nadal należała do grona krajów, które potrafiły walczyć o wysokie miejsca. W 2020 r. Ala Tracz wykonała utwór "I'll Be Standing" i zajęła 9. miejsce, zdobywając 90 punktów.

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W 2021 r. do rywalizacji przystąpiła Sara James z piosenką "Somebody". Jej występ przyniósł Polsce drugie miejsce i aż 218 punktów. Był to kolejny znakomity rezultat!

W 2022 r. Laura zaśpiewała "To the Moon" i zajęła 10. miejsce z wynikiem 95 punktów. Rok później Maja Krzyżewska wystąpiła z utworem "I Just Need a Friend". Zdobyła 124 punkty, kończąc konkurs na 6. miejscu.

Jak Polska radziła sobie w ostatnich latach?

W 2024 r. nasz kraj reprezentował Dominik Arim z piosenką "All Together". Zajął 12. miejsce, zdobywając 61 punktów.

W kolejnej edycji, w 2025 r., na scenie wystąpiła Marianna Kłos. Jej utwór "Brightest Light" zdobył 139 punktów, co zapewniło Polsce 8. miejsce. Wokalistka otrzymała 72 punkty od jury i 67 punktów w głosowaniu internetowym.

Tym samym po dwóch zwycięstwach i drugim miejscu Sary James polska reprezentacja wróciła do pierwszej dziesiątki konkursu. Przed nami kolejny występ, który może dopisać piękny rozdział do tej historii. Trzymamy mocno kciuki za Wiktora Sasa!

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Polska na Eurowizji Junior - wszystkie wyniki