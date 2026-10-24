Mateusz Ponitka bohaterem Bahcesehir College. Znakomity występ w derbach

Derbowy triumf dzięki Polakowi

Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka poprowadził Bahcesehir College Stambuł do wygranej nad Besiktasem Stambuł 100:96. Mecz rozegrano w ramach 5. kolejki tureckiej ligi koszykarzy. Ponitka zdobył 15 punktów, zebrał osiem piłek z tablic i zapisał na swoim koncie sześć asyst.

Świetna postawa Polaka przełożyła się na najwyższy wskaźnik efektywności wśród zawodników obu zespołów, który wyniósł 26. To kolejny znakomity występ 33-letniego gracza w barwach nowej drużyny.

Dominacja Bahcesehir w lidze

Ponitka spędził na parkiecie 27 minut, trafiając dwa z czterech rzutów za dwa punkty, trzy z czterech z dystansu oraz oba rzuty wolne. Co ważne, polski koszykarz nie popełnił w tym spotkaniu żadnej straty. Najlepszym strzelcem gospodarzy był jednak Amerykanin Marquise Reed z dorobkiem 18 punktów.

Wygrana z Besiktasem to piąte z rzędu zwycięstwo zespołu Bahcesehir, który aktualnie jest liderem tabeli tureckiej superligi. Z kolei zespół Michała Sokołowskiego, Cayirova Belediyesi, odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Bursaspor BC 83:64 (Polak zdobył 6 punktów).