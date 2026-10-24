Turniej ATP w Brukseli. Znamy finalistów belgijskich zawodów

Trzysetowe boje w półfinałach

Niemiecki tenisista Jan-Lennard Struff stoczył niezwykle wyrównany pojedynek z najwyżej rozstawionym Francuzem Arthurem Filsem. Struff wygrał to spotkanie po dwóch tie-breakach, wynikiem 6:4, 6:7 (7-9), 7:6 (7-5). Był to niezwykle wymagający mecz dla obu graczy.

Z kolei Tallon Griekspoor musiał wracać do gry po przegranym pierwszym secie w starciu z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Holender zdołał odwrócić losy meczu i zwyciężył 2:6, 6:3, 7:6 (7-4). Tym samym zapewnił sobie miejsce w niedzielnym finale w stolicy Belgii.

Kto zdominuje finałowe starcie?

Tallon Griekspoor powalczy o swój czwarty w karierze tytuł w cyklu ATP. Holenderski tenisista ma doskonały bilans bezpośrednich spotkań z rywalem, gdyż wygrał wszystkie trzy dotychczasowe mecze z Niemcem.

Jan-Lennard Struff stanie z kolei przed szansą na zdobycie drugiego turniejowego zwycięstwa w karierze. Niemiec będzie starał się przełamać niekorzystną passę w pojedynkach z Griekspoorem i sięgnąć po puchar na belgijskich kortach.