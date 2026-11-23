Mandaryna i Michał Wiśniewski znów są razem. Wzbudziło to wielkie poruszenie wśród fanów, niewątpliwie czyniąc byłych małżonków jednym z najgorętszych nazwisk polskiego show-biznesu w 2026 roku. Na nowo związana ze sobą para świętuje teraz awans piosenkarki do finału "Tańca z Gwiazdami".

Mandaryna w finale "Tańca z Gwiazdami". Kibicuje jej ukochany

Ponownie zakochana w Wiśniewskim gwiazda przeszła przez jedenaście odcinków tanecznego show jak burza. Mandaryna ani razu nie zajęła w głosowaniu jury ostatniego miejsca, a w minioną niedzielę wraz z Krystianem Rzymkiewiczem wytańczyła sobie awans do finału. Już 29 listopada powalczy w nim o prestiżową Kryształową Kulę.

Na bieżąco wspiera ją partner, który nie ukrywa dumy i radości ze spełnienia Mandaryny na parkiecie. Ostatnio, tuż przed kolejną wizytą w studiu "Tańca z Gwiazdami", Michał Wiśniewski zabrał nawet głos w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi Agnieszki Kaczorowskiej o poziomie show.

Po półfinale wyszli razem, ale odjechali osobno

Wzruszony Michał Wiśniewski wraz z dziećmi, Xavierem i Fabienne, trzymał mocno kciuki na widowni podczas półfinału "Tańca z Gwiazdami". Kiedy zgasły światła i uczestnicy mogli już zakończyć emocjonujący wieczór w studiu Polsatu, opuścił budynek wspólnie z Mandaryną.

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Para nie szczędziła sobie czułych gestów i czule się pocałowała. Co jednak ciekawe, Wiśniewscy nie opuścili miejsca nagrań show razem. Po pożegnaniu wsiedli do różnych samochodów i każde pojechało w swoją stronę! Dlaczego? Michał Wiśniewski nie ukrywa, że czekały go domowe obowiązki i nie mógł sobie pozwolić na świętowanie do późnej nocy.

Ja wracam do domu. Jutro trzeba dzieci zawieźć do przedszkola, więc generalnie ja jeszcze jestem dalej w obowiązkach. Natomiast myślę, że dobrze się stało. Marta - nie mogę za nią mówić, zapytacie ją pewnie w przyszłym tygodniu – ale czuje się chyba spełniona. Przynajmniej takie było założenie i jeżeli tak się zdarzyło, to bardzo się cieszę - powiedział w rozmowie z Eska.pl.

Przypomnijmy, że zakochani dopiero przygotowują się do przeprowadzki i zamieszkania razem. Ich fotki sprzed studia "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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