Kradzież alkoholu w markecie w Miliczu

Policjanci zostali wezwani 21 listopada do jednego z marketów spożywczych w Miliczu. Pracownik ochrony ujął tam mężczyznę podejrzanego o kradzież alkoholu. Funkcjonariusze ustalili, że 31-letni mieszkaniec gminy Milicz ukradł butelkę wina wartą 6 zł. Według policji potem wypił wino prosto z butelki na terenie sklepu.

31-latek uszkodził policyjny radiowóz na parkingu

Po zakończeniu czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami policjanci zwolnili mężczyznę. Do tego momentu miał zachowywać spokój i wykonywać polecenia funkcjonariuszy. Po wyjściu ze sklepu 31-latek podszedł jednak do oznakowanego radiowozu stojącego na parkingu i kopnął w jego tylną prawą lampę. Klosz pękł, a lakier na pojeździe został zarysowany.

Zarzut uszkodzenia radiowozu i dwa wykroczenia

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który podczas interwencji stawiał opór i nie wykonywał poleceń. Policjanci użyli wobec 31-latka środków przymusu bezpośredniego, a następnie umieścili go w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia usłyszał zarzut uszkodzenia policyjnego radiowozu. Za uszkodzenie radiowozu grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Może też zostać zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa. Sprawy dotyczące kradzieży alkoholu i jego spożycia w miejscu niedozwolonym trafią natomiast do miejscowego sądu.

Źródło: Policja.pl