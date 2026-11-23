Finał „Tańca z Gwiazdami”. Rafał Maserak i Tomasz Wygoda oceniają uczestników

Zakończony pełen emocji półfinał „Tańca z Gwiazdami” wyłonił cztery najlepsze duety, które zawalczą o zwycięstwo. Uczestnicy mają za sobą wielotygodniowe i wyczerpujące treningi, co bezpośrednio przekłada się na stale rosnący poziom zmagań. Przy tak wyrównanej stawce wytypowanie jednoznacznego lidera sprawia trudność nawet zasiadającym w jury ekspertom. Poprosiliśmy Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę o ocenę warsztatu technicznego finalistów. Z ich analizy wynika, że w obecnej edycji sama bezbłędna praca nóg nie gwarantuje sukcesu. Równie istotną rolę odgrywają charyzma, przekazywane emocje oraz umiejętność nawiązania relacji z widzami.

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Dominik Rupiński i Helena Englert faworytami? Jurorzy „Tańca z Gwiazdami” o technice

Zdaniem Tomasza Wygody wytypowanie jednej osoby o najlepszym warsztacie jest niezwykle trudne. Juror w gronie liderów wymienił wprawdzie Helenę Englert oraz Dominika Rupińskiego, zaznaczając jednak, że ostateczna ocena zależy od konkretnego stylu tanecznego. Ekspert pochwalił także Mandarynę za wypracowanie unikalnego stylu i solidne umiejętności. Wyjątkowo ciekawie podsumował natomiast występy Izy Kuny. Tłumaczył przy tym, że ocena jurorska wykracza daleko poza samą poprawność ruchów i obejmuje wiele innych aspektów prezentacji.

„Nie wiem, kto jest najlepszy technicznie, bo to różnie się rozkłada... Najbardziej stawiałbym tutaj na Helenę i Dominika, ale to zależy od tańca. Mandaryna również ma technikę, choć jest ona trochę inaczej wypracowana. Iza, tak jak powiedziała Iwona, nie umie tańczyć... ale jest kosmitką! Słuchajcie, my dzisiaj bierzemy pod uwagę bardzo różne rzeczy. Nie jesteśmy wyłącznie sędziami i jurorami od techniki. Dopuszczamy wszystko. I taki wynik wyszedł nam na dziś. Zobaczymy, co wydarzy się w przyszłym odcinku” - mówi nam Tomasz Wygoda.

Komplementów pod adresem finalistów nie żałował także Rafał Maserak. Według niego najlepszą techniką w minionym odcinku wykazał się Dominik Rupiński.

„Wiesz, on cały czas bardzo dobrze tańczy. Trzeba pamiętać, że od początku prezentował wysoki poziom. Jego forma była właściwie cały czas na podobnym poziomie, ale dzisiaj pokazał też inne swoje oblicze. Technicznie zdecydowanie był najlepszy” - mówi o Rupińskim Rafał Maserak.

Iza Kuna, Mandaryna i Helena Englert w finale „Tańca z Gwiazdami”. Iwona Pavlović reaguje na hejt

Juror przeanalizował również występy Mandaryny, doceniając jej warsztat oraz obycie ze sceną, które pozwalają tworzyć efektowne widowiska. Zwrócił jednak uwagę, że estradowe nawyki piosenkarki bywają przeszkodą w tańcu towarzyskim. Mimo tych trudności wokalistka buduje ze swoim tancerzem bardzo spójny zespół.

„Jest dobra technicznie, a do tego robi niezłe show. Zdecydowanie widać jej doświadczenie sceniczne, chociaż czasami ono nie pomaga w tańcu towarzyskim. Tak się zdarza. Mimo wszystko razem tworzą fajny duet i to daje im siłę” - mówi o Mandarynie Rafał.

Oceniając Helenę Englert, juror wyróżnił nie tylko jej warsztat, ale też odwagę w przełamywaniu schematów. Jako przykład podał występ przy całkowicie zgaszonych światłach w studiu oraz odsłonięcie kulis programu. Według Maseraka młoda aktorka w każdym odcinku potrafi czymś zaskoczyć publiczność.

„Aktorsko wymiata! Scenicznie, tanecznie i choreograficznie również. Dla mnie to odkrycie tego programu. Zdecydowanie osoba, która pokazuje nam różne oblicza i różne twarze. Za każdym razem czekamy na jej występ, zastanawiając się, co tym razem się wydarzy. Sięga po takie rozwiązania, których wcześniej nie mogliśmy realizować w tym programie. Szacunek, że producenci zgadzają się na takie pomysły. Wcześniej nie mieliśmy takich możliwości, jak na przykład całkowite zaciemnienie studia czy pokazanie backstage'u. To jest fajne, nowoczesne, a do tego Helena świetnie radzi sobie technicznie” - mówi o Helenie Englert Maserak.

Zupełnie innymi kategoriami Rafał Maserak mierzy występy Izy Kuny. Juror zauważa, że aktorka swoim urokiem osobistym potrafi całkowicie przyćmić braki warsztatowe. Podkreślił jednocześnie jej wyraźny rozwój taneczny, co udowodniła zwłaszcza w jive'ie.

„Iza jest taka, jak dzisiaj powiedziała Iwona - kosmitka. Potrafi nas tak oczarować swoim tańcem, że w ogóle nie zwracamy aż tak mocno uwagi na błędy techniczne. Dzisiaj również potrafiła przykryć je innymi elementami występu, przez co trudno było skupić się na niedociągnięciach. Ale zrobiła też ogromny postęp, tak jak każdy uczestnik. To nieuniknione. Trenujemy na sali przez 12, 14 czy 15 tygodni, więc każdy robi postępy. Dzisiaj również było to widać, nawet w jive'ie Iza zatańczyła technicznie zdecydowanie lepiej. Będzie gorąco!” - mówi nam Maserak.

Głos w sprawie negatywnych opinii wymierzonych w Izę Kunę zabrała także Iwona Pavlović. Słynna jurorka otwarcie skrytykowała wylewający się w sieci hejt, nie zamierzając przechodzić obok niego obojętnie.

„Biedni są ci ludzie [przyp.red. którzy tak hejtują] nie Iza, tylko osoby, które piszą takie komentarze. Biedni są ludzie zero-jedynkowi, którzy swoje frustracje przerzucają na innych i nie potrafią dostrzec czegoś więcej. Moim zdaniem niektórzy po prostu nie potrafią ocenić artyzmu i nie wiedzą, czym jest sztuka. Powtórzę jeszcze raz: kiedy na parkiecie w programie »Taniec z Gwiazdami« pojawia się sztuka przez duże »S« i artyzm przez duże »A«, sprawy techniczne zawsze schodzą u mnie na drugi plan. Jeżeli tego nie ma, wtedy oczywiście wypunktowuję wszystkie kwestie techniczne. Będę to powtarzać jak mantrę, bo tak właśnie uważam” - mówi nam Iwona Pavlović o Izie Kunie.