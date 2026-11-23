Zatrzymanie poszukiwanego 42-latka w Białymstoku

Policjanci z białostockiej komendy, wspierani przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, zatrzymali 42-letniego białostoczanina pod koniec października. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary blisko 3,5 roku pozbawienia wolności. Miał odbyć karę za groźby karalne, uszkodzenie mienia i ciała, wywarcie bezprawnego wpływu na świadka, znęcanie się oraz niestosowanie się do sądowego zakazu. Kryminalni ustalili miejsce pobytu poszukiwanego.

Nękanie i uszkodzenia mienia podczas ukrywania się

Śledczy ustalili, że od połowy lipca do października 42-latek miał uporczywie nękać swoją znajomą i jej partnera. Miał nachodzić ich w domu, wysyłać liczne wiadomości, wielokrotnie dzwonić i grozić im zabójstwem. Według policji podpalił ich samochód, wybił szybę w oknie piwnicznym oraz uszkodził troje drzwi w domu, powodując straty przekraczające 26 tys. zł. Pod koniec października miał również uszkodzić siekierą dwa kolejne samochody, rozbijając między innymi reflektory i szybę. Straty oszacowano na około 7 tys. zł.

Mężczyzna miał wtargnąć do pokoju kobiety na Jaroszówce

Policjanci ustalili także, że w połowie lipca mężczyzna miał wedrzeć się do wynajmowanego pokoju w mieszkaniu na osiedlu Jaroszówka, gdzie przebywała kobieta. Według ustaleń śledczych uderzył ją, a następnie, grożąc nożem, doprowadził do innej czynności seksualnej. Po tym zdarzeniu uciekł, a kobieta trafiła do szpitala. Prokurator przedstawił 42-latkowi zarzuty naruszenia miru domowego, doprowadzenia kobiety do innej czynności seksualnej przy użyciu noża, uszkodzenia ciała, nękania oraz dwukrotnego uszkodzenia mienia.

Zatrzymanie po rozmowach z policyjnymi negocjatorami

Nad ranem policyjni kontrterroryści zapukali do drzwi, za którymi przebywał 42-latek. Wcześniej policjanci otoczyli budynek, aby uniemożliwić mu ewentualną ucieczkę. Mężczyzna próbował uciekać, a gdy zauważył, że nie ma takiej możliwości, stanął po zewnętrznej stronie balkonowej barierki i groził, że skoczy. Po kilkugodzinnych rozmowach z policyjnymi negocjatorami wszedł do budynku, gdzie został zatrzymany przez kontrterrorystów. Trafił do aresztu, a grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl