Kradzież chemii gospodarczej z zaplecza dyskontu w Koronowie

Policjanci z komisariatu w Koronowie prowadzili sprawę kradzieży artykułów chemii gospodarczej z zewnętrznego zaplecza jednego z miejscowych dyskontów. Złodzieje zabrali kilkadziesiąt opakowań kapsułek i płynów do zmywarki, a także proszków i płynów do prania różnych marek. Towar znajdował się na paletach owiniętych folią. Przedstawiciel pokrzywdzonej firmy oszacował straty na ponad 10 tys. zł.

Zatrzymanie trojga mieszkańców Koronowa. Marihuana przy 35-latku

Policjanci trafili na trop osób wcześniej karanych za podobne przestępstwa. 18 listopada 2026 roku policjanci zatrzymali 32- i 35-letniego mężczyznę oraz 29-letnią mieszkankę Koronowa. Cała trójka została przewieziona do komisariatu. Przy 35-latku funkcjonariusze ujawnili kilkanaście gramów suszu roślinnego, a wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że był to susz marihuany.

Kradzieże z posesji i firmy. Straty wyniosły niemal 50 tys. zł

Według ustaleń śledczych zatrzymani w ostatnich miesiącach wchodzili na nieogrodzone, najczęściej niezamieszkałe posesje i kradli znajdujące się tam przedmioty. Demontowali ze ścian przewody aluminiowe, rury i grzejniki, a z dachów zabierali blachę ocynkowaną. Mieli też wejść na teren firmy, skąd zabrali rury miedziane, przewody elektryczne i części zamienne do pojazdów. Straty kilku podmiotów oszacowano łącznie na niemal 50 tys. zł. 32-latek ma dodatkowo odpowiadać za uszkodzenie samochodu, które spowodowało straty przekraczające 2 tys. zł.

Zarzuty w warunkach recydywy

Każde z zatrzymanych usłyszało po dziewięć zarzutów kradzieży oraz jeden zarzut kradzieży z włamaniem. Zarzuty postawiono im w warunkach recydywy, ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat odbywali kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. 32-latek usłyszał dodatkowo zarzut uszkodzenia mienia, a 35-latek zarzut posiadania narkotyków. Sprawą zajmie się sąd, a podejrzanym grozi wieloletnie pozbawienie wolności.

Źródło: Policja.pl