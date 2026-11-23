Półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wielu wrażeń, a dla Piotra Gumulca i jego partnerki Julii Suryś był to pożegnalny występ w obecnej edycji. Mimo braku awansu do ścisłego finału para nie zamierzała skupiać się na porażce. Bezpośrednio po zejściu z parkietu uczestnicy opowiedzieli nam o swojej programowej drodze, więziach z pozostałymi konkurentami oraz planach na kolejne dni. W trakcie pełnej wzruszeń rozmowy emocje w pewnym momencie wzięły górę, a wywiad przerodził się w serię wzajemnych podziękowań.

Piotr Gumulec podsumowuje swój udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Uczestnik zaznaczył, że przez trzy miesiące treningów i występów doświadczył pełnego spektrum emocji. Towarzyszyły mu zarówno chwile beztroskiej radości, żartów i wzruszeń, jak i momenty silnego stresu. Jego zdaniem wspólnie z Julią Suryś zaprezentowali publiczności znacznie więcej, niż sami zakładali na starcie.

„Udało nam się w tym programie zaprezentować chyba najszerszy przekrój emocjonalny, jaki można sobie wyobrazić. Robiliśmy, co było w naszej mocy. Wydaje mi się, że zrobiliśmy dużo, dużo więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać, a na pewno nie my” - wyznał Gumulec w rozmowie z "Super Expressem".

Brak miejsca w wielkim finale może budzić pewien niedosyt, jednak Piotr Gumulec podchodzi do sprawy ze spokojem. Stwierdził, że żegnają się z show we właściwym czasie i na własnych warunkach, nawiązując przy tym do słów Wojciecha Młynarskiego o umiejętności odpowiedniego zejścia ze sceny. Dodał także, że zależało mu na przekazaniu widzom istotnej wiadomości i cieszy się, że zrealizował ten cel przed odpadnięciem.

„To jest przygoda życia, którą będę pamiętał do końca swoich dni. To piękna historia o dwójce ludzi, gdzie jedna osoba w stu procentach zaufała drugiej, a ta druga w stu procentach wierzyła” - mówił wzruszony.

Julia Suryś nie kryła łez po odpadnięciu Piotra Gumulca przed finałem

Równie silne wzruszenie towarzyszyło Julii Suryś. Tancerka podkreśliła ogromną dumę ze swojego podopiecznego, zwracając szczególną uwagę na fakt, że Piotr Gumulec wreszcie nabrał pewności siebie i docenił własny potencjał. Podczas wywiadu profesjonalistka nie zdołała powstrzymać łez, dziękując partnerowi za wspólnie spędzone tygodnie oraz za to, jakim okazał się człowiekiem.

„Cieszę się bardzo, że Piotr w siebie uwierzył. W momencie, w którym powiedział podczas wywiadu, że jest z siebie dumny, wiedziałam, że zrobiłam to, co chciałam. Chciałam, żeby ten gość w siebie uwierzył. I to mi się udało” - wyznała "Super Expressowi" Julia.

Piotr Gumulec i Julia Suryś zdradzają kulisy relacji w "Tańcu z Gwiazdami"

Słowa wdzięczności płynęły także ze strony Piotra Gumulca. Uczestnik zaznaczył, że przez cały czas czuł wielkie wsparcie nie tylko od swojej instruktorki, lecz również od innych gwiazd i tancerzy. Julia Suryś zwróciła uwagę, że pod względem atmosfery obecna odsłona show była absolutnie wyjątkowa, a ona sama nigdy wcześniej nie zbudowała w programie tak trwałych więzi z pozostałymi uczestnikami.

„Ja nigdy w życiu nie miałam tak mocnych i tak pięknych relacji z ludźmi w programie. To, jak oni cię wspierali przez cały okres programu, na treningach, po treningach, podczas programu, pięknie się obserwowało” - mówiła tancerka ze łzami w oczach.