Rozboje w nielegalnych punktach gier na Pradze Południe

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu gromadzili informacje o rozbojach, do których doszło w ciągu kilku miesięcy w nielegalnych punktach gier hazardowych. Sprawdzali uzyskane dane i prowadzili własne ustalenia. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że w czerwcu oraz dwukrotnie w październiku na Pradze Południe doszło do trzech rozbojów. Podejrzani o ich dokonanie byli 49-latek, 45-latek i 32-letnia kobieta.

Zatrzymano trzech podejrzanych w Warszawie i okolicy

Prokurator wydał postanowienia o zatrzymaniu podejrzanych i ich przymusowym doprowadzeniu do prokuratury. Policjantów z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu wsparli funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz SPKP w Warszawie. Bracia w wieku 49 i 45 lat oraz ich 32-letnia znajoma zostali zatrzymani jednocześnie w trzech miejscach w Warszawie i okolicy.

Zarzuty dla podejrzanych, marihuana u 45-latka

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli część odzieży, którą podejrzani, według śledczych, mieli na sobie podczas przestępstw. U 45-latka znaleziono także marihuanę. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe 49-latkowi przedstawiono trzy zarzuty rozboju popełnionego w warunkach multirecydywy. Jego 45-letni brat usłyszał dwa zarzuty rozboju w warunkach multirecydywy oraz zarzut posiadania środków odurzających. 32-latce przedstawiono zarzut dokonania jednego rozboju wspólnie i w porozumieniu z mężczyznami.

Areszt dla dwóch braci, dozór dla 32-latki

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Wobec 32-letniej kobiety prokuratura zastosowała dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe. Jak podaje policja, obaj mężczyźni są multirecydywistami.

Źródło: Policja.pl