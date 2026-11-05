Moda na Wiśniewskiego? Te gwiazdy inspirują się legendą Ich Troje

Seria przypadków czy już moda inspirowana Michałem Wiśniewskim? Wokalista zespołu Ich Troje od lat należy nie tylko do najbardziej znanych i kontrowersyjnych muzyków w Polsce, ale także do osób uważanych za ikony lub wręcz autorytety rodzimego show-biznesu. Czy powrót do Mandaryny dał mu nową falę poważania wśród Polaków? Celebryci pokazują, że najwidoczniej tak!

Michał Wiśniewski i Mandaryna. Wrócili do siebie, nagrali piosenkę

W lipcu Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził, że spotyka się z Mandaryną - swoją drugą żoną, z którą doczekał się dwojga najstarszych dzieci, Xaviera i Fabienne. Ta wiadomość rozgrzała polski Internet do czerwoności, a wiele osób poczuło się, jak gdyby nastąpił wielki powrót Polski do show-biznesu rodem z 2002 roku. Nazwisko Wiśniewskich było przez kolejne tygodnie odmieniane przez wszystkie przypadki, zaś ich życiorysy dokładnie przeanalizowane, ale mimo to para postanowiła skupić się na ochronie swojego uczucia przed światem zewnętrznym.

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Niespodziewanie, ku wielkiej radości fanów, Wiśnia i Mandaryna wydali nawet wspólną piosenkę "Będzie było". Wokalista kibicuje też swojej partnerce w zmaganiach w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Natsu i Kucina, Serowska z Hakielem, a nawet Daniel Martyniuk. Czy to już moda?

Kolejne miesiące przyniosły ogromne zainteresowanie starą-nową parą w polskim show-biznesie. Ostatnio jednak wydarzyło się kilka interesujących ruchów celebrytów, świadczących o tym, że fenomen Michała Wiśniewskiego jest wśród gwiazd wiecznie żywy. Przy okazji Halloween para, która związała się ze sobą w poprzednim sezonie "Tańca z Gwiazdami", odtworzyła słynny ślub artysty z Mandaryną, który odbył się w grudniu 2003 roku w mroźnej Kirunie. Natsu i Wojtek Kucina szybko zostali okrzyknięci zwycięzcami tegorocznego Halloween.

Tuż po tym, 2 listopada, Dominika Serowska i Marcin Hakiel poinformowali o narodzinach drugiego dziecka. Córeczka pary otrzymała oryginalne imię... Vivienne - takie samo, jak młodsza córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak. Nie kończy się też popularność czerwonych fryzur. Choć poza liderem Ich Troje gwiazd z ognistym kolorem włosów nie brakuje, ostatnio na taką metamorfozę zdecydował się Daniel Martyniuk. Seria zbiegów okoliczności, a może Michał Wiśniewski naprawdę bez przerwy inspiruje swoim życiem show-biznes? Dajcie znać, co myślicie!

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Michał Wiśniewski - barwne życie prywatne gwiazdora

Piosenkarz słynie z burzliwego życia osobistego. Michał Wiśniewski przeszedł bardzo trudne dzieciństwo, a jako dorosły człowiek stworzył wiele głośnych medialnie związków. Po cichym małżeństwie z Magdą Femme ożenił się z Mandaryną, z którą ma syna Xaviera i córkę Fabienne. Trzecią żoną gwiazdora była Anna Świątczak - razem doczekali się córek Etiennette i Vivienne. Po małżeństwie z Dominiką Tajner piątą żoną Michała była Pola Wiśniewska, z którą wychowuje synów Falco i Noëla, choć i ten związek to już przeszłość. Żonaty czy singiel - czerwonowłosy artysta niewątpliwie jest ikoną popkultury w naszym kraju.

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