Półfinał „Tańca z Gwiazdami”. Kto odpadł przed decydującą walką o Kryształową Kulę?

Znamy już pełny skład finału jesiennej odsłony programu „Taniec z Gwiazdami” oraz duety, które powalczą o główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę. Na ostatniej prostej z rywalizacją musieli pożegnać się komik Piotr Gumulec oraz jego trenerka i partnerka z parkietu, Julia Suryś. W swoim pożegnalnym występie tancerka i żona piłkarza przyciągnęła wzrok wszystkich widzów, zakładając wyjątkową kreację, która całkowicie odsłoniła jej nogi. Uwagę przyciągały też wirujące w tańcu pośladki. Chociaż ostatecznie duet Piotr Gumulec i Julia Suryś nie sięgnie po Kryształową Kulę, to na ich twarzach próżno było szukać smutku czy rozczarowania takim werdyktem. Kiedy opuszczali budynek Polsatu, oboje tryskali świetnym humorem, co skrupulatnie zarejestrował czekający przed wejściem fotoreporter. Zgromadzony przez niego materiał jest bardzo obszerny i obejmuje nie tylko parę, która właśnie straciła szansę na finał. Wykonane przed studiem kadry wywołają spore zamieszanie, ponieważ ukazują znane postacie w zupełnie innym, prywatnym świetle, którego kamery telewizyjne zazwyczaj nie rejestrują.

Gwiazdy sfotografowane pod studiem Polsatu po „Tańcu z Gwiazdami”

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Michał Wiśniewski, Julia Wieniawa i inni. Zdjęcia paparazzi po „Tańcu z Gwiazdami”

Wśród wykonanych po odcinku fotografii szczególną uwagę zwraca ujęcie Michała Wiśniewskiego, który czule całuje Mandarynę, a także Julia Wieniawa ubrana w niezwykle oryginalny, łaciaty płaszcz. Obiektyw aparatu uchwycił również aktorkę Izabelę Kunę, która po nagraniach postawiła na znacznie swobodniejszy, codzienny styl. Co ciekawe, największą radością przed budynkiem wyróżniali się Julia Suryś i Piotr Gumulec, czyli para, która pożegnała się z „Tańcem z Gwiazdami” tuż przed samym finałem. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy uśmiechy wynikały po prostu ze zmęczenia trudami wielotygodniowej rywalizacji. Niewykluczone, że tancerka jako małżonka profesjonalnego piłkarza doskonale rozumie naturę sportowych zmagań i traktuje porażki jako zupełnie naturalny element życia, który przytrafia się każdemu. Biorąc pod uwagę jej umiejętności, widzowie z pewnością zobaczą Julię Suryś na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” jeszcze w wielu kolejnych edycjach.

Piotr Gumulec i Julia Suryś odpadli z "Tańca z Gwiazdami". Tak komentują werdykt w półfinale