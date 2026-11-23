Program "Kochaj albo wróć" i związek Margarety z młodszym o 32 lata Mohamedem

Telewizja TTV na początku września wprowadziła na antenę nowy serial dokumentalny pod tytułem "Kochaj albo wróć". Produkcja skupia się na losach Polaków oraz ich zagranicznych partnerów, którzy starają się stworzyć trwałe relacje na przekór dzielącym ich kilometrom, odmienności kulturowej oraz problemom komunikacyjnym.

Szczególne emocje wśród odbiorców wzbudziła jedna z występujących tam par, a powodem zainteresowania okazała się dzieląca ich spora różnica wieku. Licząca 58 lat Małgorzata Jurczak wyjechała na urlop do Tunezji, gdzie poznała młodszego o 32 lata pracownika swojego hotelu, Mohameda.

Zwykła urlopowa znajomość szybko ewoluowała w głębszą relację, przez co Polka, którą partner pieszczotliwie nazywa „Margaretą”, zaczęła regularnie odwiedzać Tunezję. Z biegiem czasu zakochani podjęli decyzję o wspólnym życiu, a widzowie programu "Kochaj albo wróć" mogli śledzić na ekranie między innymi ich przygotowania do uroczystości zaślubin.

Sympatycy formatu mają powody do radości, ponieważ oficjalnie potwierdzono kontynuację show w drugim sezonie. Ostatni odcinek pierwszej serii pozostawił widownię w niepewności, urywając wątek tuż przed samym ślubem Margarety i Mohameda. Z informacji zdobytych przez radio VOX FM wynika, że ekipa realizuje już nagrania do kolejnej odsłony programu, a premierę nowych epizodów zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

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Małgorzata Jurczak z "Kochaj albo wróć" pokazała zdjęcia z młodości i córki

Największą popularność spośród wszystkich uczestników zdobyła właśnie Małgorzata Jurczak, która bardzo świadomie przekuwa telewizyjny rozgłos w internetowy sukces. Kobieta w wieku 58 lat regularnie publikuje w sieci relacje ze swojej codzienności, a ponadto uruchomiła sprzedaż ubrań i gadżetów opatrzonych jej własnymi cytatami z programu "Kochaj albo wróć".

Ukochana Tunezyjczyka utrzymuje stały kontakt ze swoimi obserwatorami i chętnie zaspokaja ich ciekawość, odpowiadając na zadawane pytania. W ostatnim czasie udostępniła specjalny filmik ze swoimi archiwalnymi fotografiami z młodości.

Wiele osób pytało mnie o zdjęcia z młodości. To był wspaniały czas, do którego z chęcią wracam. Na pierwszym zdjęciu jestem w wózku z moją ukochaną mamusią. Te wszystkie stylówki, fryzury, kolory - wiele rzeczy teraz wraca. Obecnie w mojej szafie dominuje czerń, kiedyś uwielbiałam kolory. Może czas się do nich przekonać - napisała Małgorzata Jurczak w opisie do nagrania.

Wspomniana prezentacja otwiera się kadrem, na którym malutka Małgorzata znajduje się w objęciach swojej mamy, natomiast dalsze ujęcia przedstawiają ją już w roli matki. Dla części internautów zaskoczeniem może być fakt, że Jurczak ma za sobą rozwód i wychowała dwie córki. Rodzina uczestniczki nie wyraziła jednak zgody na występy przed kamerami w "Kochaj albo wróć", dlatego kobieta konsekwentnie dba o zachowanie ich anonimowości.

Właśnie z tego powodu na udostępnionych kadrach wizerunki jej dzieci zostały zakryte, ale fani mogą dokładnie przyjrzeć się dawnej aparycji samej bohaterki. Przed laty Małgorzata miała znacznie ciemniejsze włosy niż obecnie i zamiast dominującej dziś w jej garderobie czerni wybierała barwne stroje. Dostrzegacie dużą przemianę w jej wyglądzie?

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