Po jedenastu odcinkach 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" znamy czworo finalistów. Jak im szło do tej pory? Postanowiliśmy sprawdzić, co o najlepiej ocenionych parach mówią nam statystyki.

"Taniec z Gwiazdami" - finaliści. To oni powalczą o Kryształową Kulę w ostatnim odcinku

22 listopada jurorzy i widzowie "Tańca z Gwiazdami" wybrali finalistów. Najpierw poznaliśmy dwie najwyżej ocenione pary, a następnie jury rozstrzygnęło dogrywkę, po której z programem pożegnali się Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka. To oznacza, że w finałowej walce o Kryształową Kulę wystąpią:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - para nr 2

Helena Englert i Roman Osadchiy - para nr 4

Dominik Rupiński i Estelle François - para nr 7

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - para nr 12.

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Helena Englert na szczycie tabeli

Niekwestionowaną liderką tabeli przed finałem "Tańca z Gwiazdami" jest Helena Englert. Aktorka i wokalistka, której tanecznym partnerem jest Roman Osadchiy, zdobyła najwięcej punktów od jury w pierwszym odcinku - ex aequo z Mandaryną. Jednocześnie, przyznane jej wtedy 28 punktów to jej najsłabszy wynik.

Później para nr 4 znalazła się na szczycie jurorskiej tabeli jeszcze cztery razy, a więc najwięcej ze wszystkich uczestników. Łącznie Helena i Roman zgromadzili okrągłe 500 punktów. Czy wróży im to wielki sukces w finale? Przekonamy się już 29 listopada.

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Izabela Kuna, Mandaryna i Dominik Rupiński ex aequo? Tak oceniało ich jury

Pozostałe trzy finałowe pary zebrały w "Tańcu z Gwiazdami" w sumie po 469 punktów. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz byli faworytami jury w czterech odcinkach, w tym dwukrotnie zdobyli maksymalny wynik. Noga powinęła im się w siódmym odcinku, gdy zajęli ostatnie miejsce.

Z kolei Dominik Rupiński i Estelle François wygrali głosowanie jury trzy razy. Co ciekawe, była to para najsłabiej oceniona w ćwierćfinale i jednocześnie najlepiej oceniona w półfinale.

Z kolei Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz zachwycili w pierwszym odcinku ex aequo z Heleną Englert, po czym jako pierwsza para zdobyli maksymalną "czterdziestkę". Ani razu nie byli najgorzej ocenionym duetem.

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