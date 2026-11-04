Xavier Wiśniewski wschodzącą gwiazdą "ESKA Story". Znane nazwisko to tylko dodatek

5. numer magazynu "ESKA Story" jest już dostępny online, a w nim, oprócz Margaret, m.in. Xavier Wiśniewski. Syn lidera Ich Troje i Mandaryny już od sześciu lat stawia na budowanie własnej marki osobistej, nie odżegnując się jednak od sławnych rodziców. Jak wyznał w wywiadzie z Maksem Kluziewiczem, ostatnie, co przyszłoby mu do głowy, to odcięcie się od matki i ojca, będących w dużej mierze odpowiedzialnymi za jego zajawkę.

Nie odetnę się od tego, chociaż nie mam zamiaru się odcinać od swojej rodziny, ale jest to taki element nieunikniony. Zawsze ktoś o nich zapyta - wyznał przed kamerami.

Mandaryna wzruszyła się, mówiąc o Xavierze i Fabienne. Krystian musiał rozładować napięcie!

Xavier: Bycie "nepo baby" wcale mi nie pomagało

Artysta wie, że znane nazwisko otwiera wiele drzwi, jednak podkreśla, iż nie jest wcale gwarancją sukcesu. Szczególnie na starcie. Gdy stawiał pierwsze muzyczne kroki, mógł liczyć na pomoc mediów, jednak nie poszły zatem wielkie liczby. Dopiero teraz, gdy sam postawił sobie za cel regularne dostarczanie nowości, odnotował przyrost słuchaczy.

Wydaje mi się, że moja muzyka to pokazuje, że niekoniecznie ten przywilej tak na mnie oddziałuje. W tym roku faktycznie te liczby poszły do góry, ale to ze względu na to, że ja zacząłem nad nią ciężej pracować. Wcześniej, jak robiłem muzykę, to patrząc na liczby, bycie tzw. "nepo baby" w ogóle mi nie pomagało. Teraz widzę efekt, ale przez moją pracę, wiec chyba nie mam aż takich benefitów w związku z tym.

Cały tekst o Xavierze znajdziecie w najnowszym numerze magazynu "ESKA Story". Na ESKOWYM YouTubie dostępny jest już wywiad z młodym raperem, w którym opowiedział o swoim procesie twórczym, relacjach z rodzicami i doświadczeniach z sali tanecznej.