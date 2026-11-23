Śmiertelne potrącenie pieszego w Inowrocławiu

21 listopada 2026 roku po godzinie 20:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu pieszego na ulicy Laubitza w Inowrocławiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zatrzymał pojazd przed przejściem, aby umożliwić mężczyźnie przejście na drugą stronę jezdni. Kierowca drugiego samochodu, dostawczego fiata, miał ominąć zatrzymany pojazd i nie ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu. 32-letni mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń, a kierowca fiata odjechał z miejsca zdarzenia.

19-latek aresztowany po śmiertelnym potrąceniu w Inowrocławiu

Na podstawie zebranych informacji policjanci ustalili tożsamość kierowcy dostawczego fiata. 19-latka namierzono i zatrzymano na terenie Gniewkowa. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady i wykonali niezbędne czynności. 22 listopada 2026 roku prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy pod nadzorem prokuratury rejonowej w Inowrocławiu.

Źródło: Policja.pl