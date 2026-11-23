Na przestrzeni lat Margaret niejednokrotnie zaskakiwała zmianami nie tylko w repertuarze, ale też w wyglądzie. Wokalistka będąca gwiazdą listopadowego wydania magazynu "ESKA Story" świętuje właśnie wydanie kolejnego albumu. W niedzielny wieczór odwiedziła studio programu "Dancing with Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie pokazała się w nowej odsłonie.

Blondwłosa Margaret niczym vamp w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas półfinałowego odcinka show Polsatu piosenkarka zaprezentowała utwory "Primabalerina" i "Tańcz głupia". Uwagę zwracał przede wszystkim jej powrót do blondu na głowie. Od kilku lat Margaret stawiała przede wszystkim na różne odcienie czerwieni, a jednak niespodziewanie zdecydowała się na kolejną odważną metamorfozę fryzury.

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Fani porównali ją do gwiazdy Eurowizji. Faktycznie podobne?

Rezygnacja z czerwieni na rzecz dawnego, flagowego blondu zaskoczyła wielu fanów Margaret. Mało kto spodziewał się w niedzielę tej przemiany, a niektórzy szybko ruszyli z porównaniami odświeżonego wyglądu artystki do innych gwiazd. Fanom Eurowizji natychmiast nasunęła się postać popularnej piosenkarki z Finlandii. Erika Vikman - finalistka konkursu w 2025 roku z numerem "Ich Komme", czyli "Dochodzę" - również jest blondynką słynącą z wyrazistego wizerunku oraz odważnych kostiumów. Dostrzegacie podobieństwo? Sprawdźcie sami w naszej galerii poniżej.

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Królowa metamorfoz - wielkie przemiany Margaret nie przestają zaskakiwać

Margaret wiele razy zmieniała swój styl. Podczas koncertu z okazji 11 listopada zaprezentowała się na scenie w grzywce, a wyjście na parkiet "Tańca z Gwiazdami" w radykalnie innej fryzurze tylko świadczy o jej pewności siebie i gotowości do zaskakiwania. Artystka otwarcie mówi jednak, że przez wiele lat traktowała swój wygląd jako środek do osiągnięcia sukcesu, a dziś - nie przejmuje się już tą presją.

Przez lata używałam swojego ciała - jak narzędzia - jak czegoś, co ma dowozić, być bezkolizyjne, ciche, szybkie, zwrotne. Używałam go, jakby było tylko opakowaniem, a nie fizyczną emanacją mnie! [...] Aż wróciłam do bazy. I usłyszałam - poluzuj gacie! Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności - mówiła w "ESKA Story".

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