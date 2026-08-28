Zaskakująca decyzja Dolly Parton. Po śmierci gwiazdy zdradziła ją siostra

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-28 18:49

25 sierpnia świat obiegła przykra wiadomość. Zmarła Dolly Parton, amerykańska ikona muzyki country, która pozostawiła po sobie obszerną dyskografię. 80-latka zostanie też na zawsze zapamiętana jako działaczka społeczna, szczególnie na rzecz potrzebujących dzieci. Jak teraz zdradziła jej siostra, przed śmiercią Dolly była gotowa poświęcić się dla nauki!

Dolly Parton była znana na całym świecie od ponad sześciu dekad i zachwycała nie tylko talentem, ale również wyjątkową osobowością, energią i hojnością. Nic więc dziwnego w tym, że jej odejście poruszyło zarówno Stany Zjednoczone od zachodniego do wschodniego wybrzeża, jak i cały świat. Dziś już wiemy, że chorobą, z którą miesiącami zmagała się ikona country, był nowotwór. Gwiazda była gotowa na eksperymentalne leczenie.

Dolly Parton nie żyje. Świat opłakuje zmarłą ikonę

Piosenkarka zmarła w wieku 80 lat w Nashville. W ostatnich miesiącach, po śmierci ukochanego męża Carla, wycofała się z koncertowania ze względu na problemy zdrowotne. Wciąż jednak pracowała w zaciszu czterech ścian, przygotowując się do premiery musicalu czy otwarcia muzeum. Nie tracąc poczucia humoru, zapewniała, że wypoczywa, a na cztery dni przed śmiercią mówiła o swoich planach.

Po odejściu legendarnej wokalistki na jaw wyszło, że chorowała na raka. W Stanach Zjednoczonych ruszyły inicjatywy mające na celu oddać jej hołd. Przed domem Parton zebrały się tłumy poruszonych fanów, a w mediach społecznościowych żal wyraziły największe gwiazdy muzyki. Śmierć piosenkarki opłakuje też Miley Cyrus, jej chrześnica.

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Nie tylko piosenkarka. Tym zajmowała się artystka

Poza trzema tysiącami nagranych piosenek Dolly Parton pozostawiła po sobie znacznie większą spuściznę. Była aktorką i businesswoman, która nie wstydziła się mówić o swoim biednym pochodzeniu. Dorastała w skromnym domu bez prądu i bieżącej wody, wraz z jedenaściorgiem rodzeństwa. To właśnie dzieciom poświęciła więc swoją energię, przeznaczając setki milionów dolarów na cele dobroczynne. Jednym z jej największych projektów była biblioteka, dzięki której Dolly Parton dostarczyła darmowe książki dla milionów amerykańskich maluchów. Jak się okazuje, szczytnym ideom pozostawała wierna do samego końca.

Zobacz zdjęcia: Dolly Parton w młodości

Dolly Parton w młodości
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Siostra Dolly Parton ujawnia: była gotowa na eksperymentalne leczenie, by pomóc innym

Jedną z osób publicznie wspominających zmarłą artystkę jest jedna z jej młodszych sióstr, Stella Parton. 77-latka opublikowała przejmujący list, w którym opowiedziała m.in. o swoim codziennym rytuale z siostrą - plotkowaniu przez telefon przy kawie jeszcze przed wschodem słońca.

Kobieta zdradziła również, że poważnie chora Dolly Parton postanowiła wspierać naukę i być może w ten sposób uratować życie innym. Gwiazda zdecydowała, że jeśli terapia nie przyniesie poprawy w jej przypadku, będzie gotowa przyjmować nowe, niestosowane powszechnie leki.

Ona była dokładnie taka, jaką widział ją świat. Ostatnio mi powiedziała, że jeśli nie byłoby już dla niej nadziei, pozwoliłaby swojemu zespołowi medycznemu na wypróbowanie eksperymentalnych leków w nadziei na pomoc innym w przyszłości. Moja siostra zawsze myślała o innych, więc jeśli chcecie uhonorować jej dziedzictwo, okazujcie więcej dobroci, pocieszajcie innych i dajcie im więcej czasu oraz środków, tak jak ona to robiła do samego końca - czytamy.

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