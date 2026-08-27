Magda Gessler wspomina Dolly Parton: "to była postać, która zaznaczyła moje życie"

Świat kochał Dolly Parton

Dolly Parton była wielką gwiazdę w Stanach Zjednoczonych, gdzie całe środowisko artystyczne jest w żałobie po jej śmierci. Jej twórczość i działalność charytatywna dotarły jednak też do innych części świata, w tym do Polski. Parton była ikoną ponadpokoleniową, która inspirowała wiele osób. Jedną z takich osób była... Magda Gessler. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" i jurorka "MasterChefa" powiedziała nam, dlaczego Dolly Parton była niezwykle ważna.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy żegnają Dolly Parton. Poruszające słowa Beyoncé, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Sabriny Carpenter i innych

Magda Gessler wspomina Dolly Parton

Magda Gessler zrobiła sobie kuchenne rewolucje

To była postać, która zaznaczyła moje życie. Bardzo. (...) Często płakałam ze względu na zawartość emocji w tym, co ma. Ze względu na to, że to docierało do mojego serca i pobudzało, wyzwalało łzy, a ja bardzo rzadko płaczę - mówiła Magda Gessler w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem z Eska.pl.

25

Dolly Parton nie żyje

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat. Odeszła w szpitalu Vanderbilt-Ingram Cancer Center w Nashville po walce z chorobą nowotworową. Informację o śmierci Dolly Parton jako pierwsza przekazała najbliższa rodzina artystki.

Siostra i ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił przede mną mój tata Larry - wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale do tej pory go naprawdę nie poczułem - powiedział syn siostry Dolly Parton, Bryan Seaver.

Kim była Dolly Parton?

Dolly Parton była jedną z największych gwiazd muzyki country. Jedną z najbardziej kochanych osób w Stanach Zjednoczonych, która wychowała kilka pokoleń. Wydała ponad 50 płyt. Była autorką i oryginalną wykonawczynią takich klasyków jak "Jolene", "I Will Always Love You" czy "9 to 5". Prowadziła fundację, która za darmo rozdała ponad 300 milionów egzemplarzy książek dla dzieci. Przeznaczyła milion dolarów na rozwój szczepionki przeciwko COVD-19. Była też aktorką i producentką, stała m.in. za serialem "Buffy: Postrach wampirów". Była inspiracją dla takich gwiazd jak Taylor Swift, Beyonce, Kelly Clarson, Shania Twain, Carrie Underwood, Sabrina Carpenter i Miley Cyrus, której była matką chrzestną.